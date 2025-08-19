La luz que nunca se apaga

En el parque de bomberos de Livermore mantienen una bombilla encendida desde 1901 que se ha convertido en una atracción turística de esa ciudad californiana. En Vigo, la afición del Celta continúa disfrutando de un Iago Aspas que también parece eterno. A sus 38 años, el moañés viene de disputar todos los minutos de un intenso partido contra el Getafe, en el estreno de la nueva temporada liguera. Además, fue el más destacado de su equipo. La estrella del equipo celeste es como esa luz que nunca se apaga.

En la víspera del partido contra los azulones, Claudio Giráldez ya advertía de que el capitán céltico se encontraba en óptimas condiciones para afrontar una nueva temporada, la decimoquinta con el primer equipo vigués. «Está perfecto para poder jugar mañana. Sabemos que tenemos que dosificarlo durante el año, que vamos a tener que entender, como hicimos el año pasado, sus minutos en el campo y sus cargas, pero está muy bien, muy feliz y muy contento», deslizó el entrenador del Celta, que le dio de nuevo la titularidad y le concedió todos los minutos de juego (hasta 100 se jugaron con lo añadido por el árbitro). Hacía ocho meses que el moañés no completaba un partido. El último había sido a mediados de diciembre de 2024, contra el Sevilla.

El curso pasado, Aspas solo completó 9 de los 31 partidos que disputó entre la Liga y la Copa. El veterano futbolista aceptó sin rechistar el plan de dosificación de esfuerzos para alguien que acumula 525 partidos con el Celta y se sitúa a solo nueve de superar el récord absoluto del club, que posee Manolo Rodríguez desde hace cuatro décadas. «Ojalá que pueda estar el mayor tiempo posible con nosotros. Sabemos la importancia que tiene en el vestuario», proclamaba el sábado Giráldez desde Afouteza en referencia a un futbolista que además es ejemplo de ilusión y compromiso para los más jóvenes de la plantilla no solo en los partidos sino en cada entrenamiento diario.

Su entrenador subraya además el elevado grado de competitividad de Aspas pese a acumular muchas temporadas en el fútbol profesional y viéndose en la recta final de su carrera deportiva. Ante el Getafe, fue el que más empeño puso en intentar superar al portero rival, incluso con dos goles en contra y cuando ya se disputaban los minutos finales. Aspas no baja los brazos fácilmente, es un competidor insaciable, que devora récords en el club de su vida. «Sabemos la importancia que tiene en el campo, todo el talento que pone al servicio del equipo, todo lo que nos ayuda, todo lo que nos aporta. Ha hecho una buena pretemporada», recordaba Giráldez, que el domingo realizó cinco cambios, todos en posiciones avanzadas, pero mantuvo a Aspas en el campo hasta el final para intentar remontar un resultado adverso. Y eso llevó al moañés a acumular más de hora y media de intenso juego ante un rival muy áspero que apenas dejaba espacios. «Todos estamos felices cuando él está disponible», añadía el preparador céltico sobre quien va camino de mantener los registros del curso pasado, en los que acumuló 1.700 minutos de juego en la Liga.

La motivación extra que pueda tener esta temporada Aspas viene dada en buena medida por el regreso del Celta a las competiciones europeas. En su última aparición en la Liga Europa, el moañés lanzó un deseo desde el césped de Old Trafford, tras quedarse fuera de la final del segundo torneo continental: «Seguro que volveremos». Y ocho años después, el moañés firmaba un gol en Getafe que clasificaba de nuevo al equipo vigués para esta competición. El domingo volvió a cruzarse con los azulones, que le impidieron celebrar la primera victoria del nuevo curso, pero Aspas demostró que su luz no parece tener fin, sigue iluminando a un equipo en el que ya es una leyenda.

Cuatro entrenamientos antes del Mallorca

La plantilla del Celta regresa esta mañana a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Afouteza después de disfrutar del día de descanso semanal. Claudio Giráldez ha programado cuatro sesiones de trabajo para preparar el partido del próximo sábado en Son Moix ante un Mallorca que no podrá contar con Muriqi y con Morlanes, que fueron expulsados frente al Barcelona en la jornada inaugural de LaLiga.Célticos y bermellones llegarán a esta segunda cita del campeonato sin puntuar y ocupando las últimas posiciones de la clasificación después de caer en casa ante el Getafe (0-2) y el Barcelona (0-3), respectivamente. Ese tropiezo obliga a ambos equipos a afrontar con mayores necesidades de puntuar un partido que arrancará a las cinco de la tarde en la capital balear, donde ayer el termómetro alcanzaba los 35 grados de temperatura.Para preparar el partido contra el Mallorca, el Celta entrenará en Mos entre hoy y el viernes, a partir de las 11 horas. Para ese partido, Giráldez tampoco podrá contar con Car Starfelt, que el sábado pasado sufrió una lesión muscular en el entrenamiento previo a la cita con el Getafe.