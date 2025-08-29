Luis de la Fuente deja a Mingueza fuera de la selección española

Óscar Mingueza se cae de los planes inmediatos del seleccionador Luis de la Fuente. El técnico ha dejado fuera de la lista al defensa del Celta de Vigo. Su lugar lo ocupa Dani Carvajal, recuperado de la grave lesión de rodilla que le mantuvo apartado de los terrenos de juego casi un año. Esta ausencia pone fin a cuatro convocatorias consecutivas del futbolista celeste, un fijo en todas las listas de España en la Nations League.

La otra posibilidad para que Mingueza mantuvise su lugar en La Roja pasaba por que De la Fuente le eligiese a él frente a Pedro Porro, el otro lateral derecho de la selección. Finalmente el entrenador ha optado por el futbolista del Tottenham, una decisión previsible atendiendo a que el reparto de minutos favoreció al futbolista de la Premier durante todo el tiempo que estuvo lesionado Carvajal.

Por lo tanto, Mingueza no estará en los dos primeros partidos clasificatorios de España para el Mundial 2026 frente a Turquía y Bulgaria. El jugador catalán tratará este curso de mantener o incluso mejorar su temporada pasada para intentar volver a ser internacional. La presente es una campaña muy importante al disputarse el Mundial en verano, la competición que sueñan con jugar todos los futbolistas.

La convocatoria

De la Fuente ha introducido cuatro novedades en la lista respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio. Además de Mingueza, se caen los lesionados Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion.

La selección española iniciará su camino al Mundial 2026 el jueves 4 de septiembre, en Sofía ante Bulgaría, y se medirá el domingo 7 de septiembre a Turquía en Konya, ambos encuentros desde las 20.45 horas.

La lista de España para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026 la integran:

PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

DEFENSAS

Dani Carvajal (Real Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

CENTROCAMPISTAS

Rodri (Manchester City/ING)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Gavi (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Fermín López (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

DELANTEROS