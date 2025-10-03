Lucescu: «El segundo tiempo fue decepcionante»

Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, lamentó que «una perdida de balón» propiciara el gol del empate del Celta cuando su equipo había conseguido adelantarse en Balaídos. «Nuestra primera parte fue casi perfecta interpretando nuestro plan de partido. Desafortunadamente, en el último minuto de esa primera parte perdimos el balón y no pudimos pararlos. Ahí llegó el gol del empate que nos hizo daño», comentó el rumano.«El segundo tiempo fue complicado y decepcionante. Nos enfrentamos a un muy buen rival», agregó Lucescu

Vía: Faro de Vigo