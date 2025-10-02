Lucescu: «No diría que el Celta es un equipo en crisis»

El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK griego, desconfía de la mala dinámica que atraviesa el Celta: «Es un equipo que le gusta tener el balón, que genera muchas oportunidades de gol, ya sea construyendo o recuperando el balón. Pero, sin duda, es un equipo que sabe cómo mantener el balón», apuntó en rueda de prensa.

Lucescu, además, no cree que su equipo tenga más experiencia que el conjunto español porque, a pesar de que llevaba siete años sin disputar una competición europea, en su plantilla tiene muchos futbolistas que sí lo han hecho.

«Ahí están Marcos Alonso, Borja Iglesias, Jutglà o Aspas. Acaban de fichar a un portero -su compatriota Ionut Radu- que viene del Inter Milán y sabe lo que significa la presión allí. Y luego está que el Celta representa a la liga española, que en mi opinión es la mejor del mundo», destacó.

En este sentido, subrayó que los partidos en el campeonato español aportan «mucha experiencia» a los futbolistas por la «intensidad» con la que se juegan.

«Jugar en LaLiga te da ese plus de aprendizaje para manejar las situaciones difíciles», indicó Lucescu, para quien una de las claves del choque pasará por «robarle» el balón al Celta.

«Cuando tengamos el balón, debemos mantenerlo de manera efectiva. Analizando su forma de jugar, sobre todo en su casa, no diría que el Celta está en crisis. Es un equipo al que le encanta atacar, dominar a sus rivales. Tenemos que estar preparados para sufrir cuando nos toque hacerlo», avisó.

No obstante, Lucescu afirmó que su equipo también es «muy peligroso» de medio campo hacia adelante y está capacitado para contrarrestar el juego del conjunto de Claudio Giráldez.

Vía: Faro de Vigo