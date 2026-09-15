Luces y sombras para el Celta: pierde a Aspas pero recupera a Febas

El Celta de Vigo afronta su estreno esta temporada en Europa con luces y sombras. La noticia más destacada en la previa es la confirmación de la lesión de Iago Aspas, que estará de baja alrededor de un mes.

Según el comunicado oficial del club vigués, la resonancia magnética que le han practicado los servicios médicos del club revela que sufre “una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo”. Este mismo martes, Iago ya ha iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos y, como mínimo, se perderá los tres siguientes partidos, el debut continental ante el Omonia, en la Europa League, y los dos partidos de LaLiga EA Sports ante el Racing de Santander (sábado 19) y el Elche (11 de octubre, tras el parón de selecciones).

El delantero gallego se lesionó en la recta final del encuentro del pasado domingo ante el Málaga al sufrir una molestia en la pierna tras golpear el balón.

Alta médica de Febas

En la parte positiva, el Celta ha comunicado asimismo que Aleix Febas ha recibido el alta médica y, por lo tanto, podrá estar disponible para Claudio Giráldez para el duelo contra el conjunto chipriota.

El centrocampista catalán, uno de los refuerzos veraniegos del Celta, ya pudo completar la sesión de entrenamiento con normalidad junto a sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza. Febas sufrió una contusión costal tras un choque con el portero Unai Simón durante el partido frente al Athletic Club y fue baja ante Real Sociedad, Getafe y Málaga.

A las buenas noticias se suman los regresos de Jones El-Abdellaoui y Borja Iglesias, que sus bajas han agravado la falta de gol del equipo.

El internacional español se perdió el último partido liguero ante el Málaga tras recaer de las molestias que arrastraba en el sóleo izquierdo tras sufrir una rotura miofascial. El extremo marroquí tampoco jugó ante el equipo malagueño por unas molestias.

Rotaciones en el once

Consciente de la importancia del duelo del próximo sábado contra el Racing de Santander, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el técnico gallego hará muchas rotaciones en su once, empezando por la portería, donde el turco Altay Bayindir se estrenará como titular.

Javi Rodríguez, que encadena tres suplencias, y el sueco Carl Starfelt apuntan a una línea defensiva en la que se podría mantener el uruguayo Sebastián Cáceres para acelerar su adaptación al sistema.

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Álvaro Núñez y Javi Galán tienen muchas opciones de ocupar las bandas, mientras que el joven Hugo Burcio podría acompañar a Febas en la medular si Giráldez decide forzar la reaparición del exfutbolista del Elche. En caso contrario, Moriba se mantendría en el doble pivote.