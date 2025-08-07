Llega el tiempo de las renovaciones: Williot, Carlos, Mingueza y Marcos

Llega la hora de las renovaciones en el Celta. La próxima semana, coincidiendo con el arranque liguero, el club comenzará a oficializar acuerdos que ya tiene solo pendiente de firma como son los de Carlos Domínguez y Williot Swedberg. Los dos jóvenes futbolistas estirarán su relación con el Celta. El sueco, tal y como apuntábamos ayer, ha estado en el punto de mira de un puñado de equipos europeos que se han dirigido a él, pero Williot ha priorizado quedarse en el Celta a las órdenes de Claudio Giráldez donde está convencido de que continuará su buena evolución. Su contrato se prolongará hasta 2029 (acababa en junio de 2027) y a la subida de su sueldo se añadirá un importante incremento en su cláusula de rescisión. La operación del joven sueco era una de las más importantes a ojos del Celta que después de perder a Fer López no podía permitirse una salida como la de Williot.

Siguiendo con el tema de las renovaciones, sucederá lo mismo con Marcos Alonso y con Oscar Mingueza, prioritarios también en el proyecto deportivo del equipo vigués y piezas esenciales para Claudio en estos momentos. Por Mingueza finalmente no apareció nadie con los veinte millones de su cláusula pese al deseo del Barcelona (dueño de la mitad de sus derechos) y en parte del Celta que hubiese preferido venderle antes que a Fer López. En esa tesitura y ante el riesgo de perderlo dentro de un año se ha llegado a un principio de acuerdo con él.

El asunto de Marcos Alonso es diferente. Vino en 2024 por dos años y su rendimiento ha estado a un nivel sobresaliente. El Celta no quería perderlo y ha acelerado la negociación a final de la pasada temporada para garantizarse más tiempo a su lado. Marcos está contento en Vigo. Ha encajado bien con el club, con la ciudad y con el estilo del equipo. También se anunciará en breve.

Con quien la situación es más delicada es con Fran Beltrán que ya ha entrado en su último año de contrato con el Celta y ahora mismo no se han sentado a negociar la renovación. El futbolista había dicho que no quería entrar en ese último año sin haber firmado y parece que algo no acaba de conectar en su relación con el club.