Lío con Ilaix Moriba: apartado del Celta por indisciplina

El Celta de Vigo arranca este miércoles su gira de pretemporada 2026/27, con algunas novedades importantes. Dos jugadores de la plantilla, Ilaix Moriba y Matías Vecino, no viajarán con el equipo a Italia, castigados por Jonathan Giráldez por indisciplina al llegar tarde a los entrenamientos.

Ambos jugadores se quedan en Vigo haciendo trabajo individual junto a los otros futbolistas de la primera plantilla celeste que no cuentan en los planes del entrenador, como son Carles Pérez, Manu Fernández y Carlos Domínguez.

"Claudio Giráldez me ha transmitido que viajan los que están preparados para el primer partido de LaLiga", señaló Marco Garcés, director de fútbol del club, a 'Faro de Vigo' en el aeropuerto de Peinador antes de tomar el vuelo al país de la bota. Ambos habían jugado los otros partidos de la pretemporada, ante el Sporting de Gijón y el Académico de Viseu.

Marco Garcés y Claudio Giráldez conversan antes de partir desde Peinador hacia Italia / Pablo Hernández Gamarra

El Celta arranca LaLiga el próximo 16 de agosto ante Osasuna en Balaídos. Según el entrenador, ni Moriba ni Vecino están preparados para jugar ese partido.

Desde el final de la pasada temporada, el nombre de Ilaix Moriba ha aparecido con frecuencia entre los candidatos a abandonar el Celta. La competencia en el centro del campo ha aumentado de forma considerable con la incorporación de Aleix Febas, uno de los futbolistas más destacados del último curso, y la irrupción de Miguel Román, una de las grandes revelaciones del equipo.

En este contexto, las opciones del internacional guineano de hacerse con un puesto en el once titular se han reducido notablemente. Un escenario que, además, podría complicarse aún más tras el castigo recibido, una situación que difícilmente jugará a su favor de cara a ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Los celtiñas jugarán dos amistosos antes del inicio de la competición regular, ante Sassuolo y Nápoles, este miércoles y este sábado, respectivamente.

Entre los convocados figura Abdoulaye Faye, el último refuerzo en incorporarse al primer equipo. El central senegalés fue presentado oficialmente este martes, después de hacerse oficial su cesión procedente del Bayer Leverkusen, y podría disponer de sus primeros minutos con su nuevo equipo durante la concentración.

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La principal incógnita sigue siendo la presencia de Altay Bayindir. El guardameta aún no se ha incorporado a la expedición y está por confirmar si se unirá directamente al grupo en Italia para completar la pretemporada junto al resto de sus compañeros.