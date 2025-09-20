El límite salarial se eleva a 91 millones

El Celta se sitúa como el noveno equipo de España con mayor inversión en su plantilla, cuyo límite salarial se fija en 91,124 millones de euros, lo que supone un incremento de 13,554 millones con respecto al del comienzo del curso anterior. Con estos números, el actual plantel se convierte en el más caro de la historia del club vigués. Ayer, LaLiga hizo públicas las tablas del límite salarial de los equipos de Primera y de Segunda División. El Real Madrid lidera este apartado, con 761,226 millones de euros, doblando la cifra que dedica su eterno rival, el Barcelona, en pagar a jugadores y técnicos (351,284 millones de euros). El conjunto catalán continúa afrontando la grave crisis económica que reduce considerablemente sus posibilidades de realizar grandes fichajes.

Por su parte, el Celta ha elevado su límite salarial para hacer frente a los sueldos de nuevas incorporaciones como Borja Iglesias, Ilaix Moriba y Ferran Jutglà. Además, este año continúa haciendo frente al pago de la indemnización a Rafa Benítez. También a la renovación de jugadores y del cuerpo técnico de Claudio Giráldez, con el que continúa negociando una ampliación del contrato que finaliza en 2026, además de una mejora salarial.

En septiembre del año pasado, LaLiga asignó al Celta un límite salarial de 77,570 millones de euros, una cifra que rebajaba en dos millones la del curso anterior. En ese momento, el club ya hacía frente al desembolso a Benítez, que firmó por tres temporadas y no cumplió ni la primera en Vigo. En el curso 19-20, el equipo vigués partió de 62,123 millones para hacer frente al pago de las plantillas del primer y segundo equipo, así como del resto de la cantera, que también está incluida en este límite salarial.

Por su parte, el Barcelona redujo su límite salarial para este año a 351,284 millones de euros, según los datos del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga ayer, en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones. Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barça baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid sube de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona. El Sevilla mantiene la menor capacidad de Primera con 22,139 millones.

En Segunda División la mayor cifra corresponde al Leganés con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165. El Deportivo de A Coruña es octavo, con 11,490 millones.

El incremento en ambas categorías ha sido del 4 por ciento respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en Segunda División a 200,107.

El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones. Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Vía: Faro de Vigo