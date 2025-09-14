La Liga arranca con un derbi entre Celta y Deportivo
Se juega a las 11.15 horas en A Madroa | El Val Miñor debuta ante el Pontevedra
Rosa Ribas
Comienza una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol juvenil nacional, con dos equipos de Vigo y su área en la categoría.
Celta-deportivo. La competición comienza fuerte, ya que Celta y Deportivo se verán las caras en la primera jornada. En las últimas temporadas, el miniderbi ha sido uno de los partidos decisivos para decidir el campeón de Liga y todo apunta a que este temporada no va a ser menos.
Este primer partido se jugará en las instalaciones de A Madroa, y el Celta debe aplicar la máxima de la ventaja de jugar en casa ante sus aficionados.
HORA: 11:15.
CAMPO: A Madroa 2.
val miñor-pontevedra. El Val Miñor será el otro equipo de la zona que milite en la categoría. En esta jornada inaugural recibe en el campo de Condomínguez al Pontevedra en uno de los derbis provinciales. Los de Nigrán saben de la importancia de arrancar la temporada con los tres puntos, por lo que han preparado el partido con mucha intensidad.
HORA: 12:15.
CAMPO: Condomínguez.
