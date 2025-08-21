El Levante cierra la cesión de Iker Losada, pretendido de nuevo por Giráldez

El Real Betis y el Levante anunciaron este jueves que han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de la presente temporada del canterano del Celta Iker Losada al conjunto valenciano.

Iker Losada, de 24 años y con contrato hasta junio de 2029, no participó con el equipo verdiblanco en el partido del pasado lunes en el campo del Elche, aunque sí fue convocado, y su préstamo al club levantinista para esta campaña no incluye, en principio, una opción de compra, aunque sí preferente en caso de un hipotético traspaso, según fuentes de la operación.

El atacante gallego llegó al Betis el verano pasado, tras destacar en la temporada 2023-24 en el Racing Ferrol, aunque apenas entró en los planes del técnico bético, el chileno Manuel Pellegrini, y ello propició que en el último mercado invernal de fichajes fuera cedido al Celta de Vigo. El club celeste, que este verano ha trabajado en la posibilidad de reforzar la plantilla con un futbolista para el flanco derecho de su ataque, había vuelto a pensar en Iker Losada como una posibilidad y la operación contaba con el visto bueno de Claudio Giráldez. Finalmente esta posibilidad se ha esfumado. El jugador se marcha al Levante y el Celta sigue sin poder inscribir a nuevos efectivos para el primer equipo al tener las 25 fichas disponibles ya ocupadas.

Formado en la cantera del conjunto céltico, con cuyo primer equipo debutó con 17 años en Primera División en el curso 2019-20, el mediapunta de Catoira (Pontevedra) sólo disputó quince encuentros oficiales con el Betis (sin goles, una asistencia) hasta su salida a préstamo al Celta, con el que jugó once partidos y marcó un tanto.

«El Real Betis le desea a Iker Losada la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera», indicó en un comunicado el club sevillano.