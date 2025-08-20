Una lesión impedirá a Gerard Moreno jugar en Balaídos
efe
El delantero del Villarreal Gerard Moreno sufre una elongación en los isquitobiales de su pierna izquierda por lo que estará entre dos y tres semanas de baja. Esta lesión impedirá al delantero catalán jugar en Balaídos el domingo 31 de agosto.
El Villarreal informó del diagnóstico tras las pruebas médicas que le realizaron al atacante, quien se retiró lesionado en el inicio de la segunda parte del partido de la primera jornada que el equipo castellonense disputó ante el Oviedo.
De esta forma se descarta que Gerard sufra una lesión muscular más preocupante dado el historial de problemas físicos que el jugador ha arrastrado en los últimos tres años, por lo que se espera que pueda reaparecer tras el parón liguero por los compromisos de selecciones y que sólo se pierda los dos próximos partidos ante el Girona y el Celta.
