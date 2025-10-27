LALIGA
Jutglà rompe su maldición
El delantero catalán marcó un doblete para darle al Celta el primer triunfo del curso en Liga (2-3)
Ser del Celta es un deporte de riesgo esta temporada. Noveno clasificado en la Europa League, justo a la frontera del prestigioso 'top 8' por la diferencia de goles, empezó la décima jornada de LaLiga en descenso, sin contabilizar ni un solo triunfo en nueve jornadas: siete empates y dos derrotas. La visita a El Sadar marcaría un antes y un después.
Los celestes parecían abonados a los empates, en especial al 1-1, resultado que han sellado este curso en siete ocasiones. Cinco de ellas fueron consecutivas, entre el 23 de agosto y el 21 de septiembre. Pero contra Osasuna todo cambió: la tarde en la que Ferran Jutglà rompió, por fin, su maldición personal y sumaron el primer triunfo liguero (2-3), que no estuvo exento de sufrimiento.
El delantero de Sant Julià de Vilatorta llegó a Balaídos avalado por sus goles. Pretendido por otros equipos de LaLiga como Girona o Sevilla, eligió la propuesta del Celta, que le ofrecía disputar competición europea en una temporada que se intuía dura por la acumulación de partidos.
Fin a la sequía
Pese a firmar una última temporada algo irregular en Brujas, Jutglà firmó 14 dianas y repartió 7 asistencias. Con experiencia en Champions League y en una edad competitiva perfecta -26 años- regresaba a LaLiga para ser diferencial. Sin embargo, la extrañísima dinámica celeste lo absorbió: no logró establecerse en el once de un impredecible Giráldez y empezó a acumular participaciones en blanco (y el Celta, malos resultados).
Hasta medirse a Osasuna, el exdelantero del Barça sumaba 441 minutos de juego repartidos en nueve encuentros. Una situación que empezaba a preocupar en Balaídos. Pero tras el vital doblete ante el equipo de Alessio Lisci, dudar de él sería una irresponsabilidad. Tras descansar ante el Niza en Europa League, Giráldez optó por darle la titularidad, como hizo en las últimas dos jornadas de Liga contra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, y el delantero respondió con dos dianas muy interesantes.
Doblete para ganar confianza
El primero, para abrir la lata en el minuto 27, fue espectacular. Recibió en el centro del campo con muchos metros por delante y, antes de llegar al área, se percató de la mala salida de Sergio Herrera, que trataba de retroceder, y le sorprendió con una vaselina perfecta. Cuando el balón se besó con la red, el catalán se emocionó y casi rompe a llorar.
El segundo, en el minuto 69 con el 2-1 en contra tras los dos goles de Ante Budimir al filo del descanso, nació de la cabeza de Giráldez: Jutglà solo tuvo que rematar a placer un saque de esquina raso que Borja Iglesias dejó pasar de manera muy inteligente en el primer palo.
Por si el partido no estaba siendo del todo movido, Ante Budimir desaprovechó un penalti en el 79' para poner de nuevo por delante a Osasuna, enviando el balón al poste con un lanzamiento picado demasiado alto. Jutglà pudo firmar él solo el tanto ganador del Celta y, por ende, su particular hat-trick, pero Sergio Herrera leyó el increíble disparo que se sacó desde la frontal.
Finalmente, Pablo Durán, en el 88', fue el encargado de redondear la tarde de Ferran Jutglà y el Celta, y puso el definitivo 2-3 para empezar a escapar de la zona más sensible de la tabla. Ahora, el reto para Giráldez es seguir cosechando triunfos en una Liga que, hasta ahora, no había disfrutado de los goles del delantero catalán.
- Real Madrid - FC Barcelona, hoy en directo: resultados y última hora del Clásico de LaLiga, en vivo
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Barça
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Las dos piezas que 'bailan' en el once de Flick para el clásico
- El 'festival' de Soto Grado en el acta del Clásico: 10 amarillas y dos rojas
- Carvajal encendió la chispa de la tangana final del clásico
- El 1x1 del Barça contra el Madrid
- El padre de Lamine Yamal, sin pelos en la lengua tras la tangana contra su hijo: 'Nos vemos en Barcelona