Jutglà rompe su maldición

Ser del Celta es un deporte de riesgo esta temporada. Noveno clasificado en la Europa League, justo a la frontera del prestigioso 'top 8' por la diferencia de goles, empezó la décima jornada de LaLiga en descenso, sin contabilizar ni un solo triunfo en nueve jornadas: siete empates y dos derrotas. La visita a El Sadar marcaría un antes y un después.

Los celestes parecían abonados a los empates, en especial al 1-1, resultado que han sellado este curso en siete ocasiones. Cinco de ellas fueron consecutivas, entre el 23 de agosto y el 21 de septiembre. Pero contra Osasuna todo cambió: la tarde en la que Ferran Jutglà rompió, por fin, su maldición personal y sumaron el primer triunfo liguero (2-3), que no estuvo exento de sufrimiento.

El defensa de Osasuna Asier Osambela (i) pelea un balón con Ferrán Jutglá, del Celta, durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona / Iñaki Porto / EFE

El delantero de Sant Julià de Vilatorta llegó a Balaídos avalado por sus goles. Pretendido por otros equipos de LaLiga como Girona o Sevilla, eligió la propuesta del Celta, que le ofrecía disputar competición europea en una temporada que se intuía dura por la acumulación de partidos.

Fin a la sequía

Pese a firmar una última temporada algo irregular en Brujas, Jutglà firmó 14 dianas y repartió 7 asistencias. Con experiencia en Champions League y en una edad competitiva perfecta -26 años- regresaba a LaLiga para ser diferencial. Sin embargo, la extrañísima dinámica celeste lo absorbió: no logró establecerse en el once de un impredecible Giráldez y empezó a acumular participaciones en blanco (y el Celta, malos resultados).

El delantero del Celta de Vigo Ferrán Jutglà, celebra su segundo gol contra el Osasuna, durante el partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports que CA Osasuna y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona / Iñaki Porto / EFE

Hasta medirse a Osasuna, el exdelantero del Barça sumaba 441 minutos de juego repartidos en nueve encuentros. Una situación que empezaba a preocupar en Balaídos. Pero tras el vital doblete ante el equipo de Alessio Lisci, dudar de él sería una irresponsabilidad. Tras descansar ante el Niza en Europa League, Giráldez optó por darle la titularidad, como hizo en las últimas dos jornadas de Liga contra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, y el delantero respondió con dos dianas muy interesantes.

Doblete para ganar confianza

El primero, para abrir la lata en el minuto 27, fue espectacular. Recibió en el centro del campo con muchos metros por delante y, antes de llegar al área, se percató de la mala salida de Sergio Herrera, que trataba de retroceder, y le sorprendió con una vaselina perfecta. Cuando el balón se besó con la red, el catalán se emocionó y casi rompe a llorar.

LA JUTGLA DE CRISTAL.



🪄 La obra de arte de Ferran Jutglà.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/CRbAHhnaM4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 26, 2025

El segundo, en el minuto 69 con el 2-1 en contra tras los dos goles de Ante Budimir al filo del descanso, nació de la cabeza de Giráldez: Jutglà solo tuvo que rematar a placer un saque de esquina raso que Borja Iglesias dejó pasar de manera muy inteligente en el primer palo.

Por si el partido no estaba siendo del todo movido, Ante Budimir desaprovechó un penalti en el 79' para poner de nuevo por delante a Osasuna, enviando el balón al poste con un lanzamiento picado demasiado alto. Jutglà pudo firmar él solo el tanto ganador del Celta y, por ende, su particular hat-trick, pero Sergio Herrera leyó el increíble disparo que se sacó desde la frontal.

Finalmente, Pablo Durán, en el 88', fue el encargado de redondear la tarde de Ferran Jutglà y el Celta, y puso el definitivo 2-3 para empezar a escapar de la zona más sensible de la tabla. Ahora, el reto para Giráldez es seguir cosechando triunfos en una Liga que, hasta ahora, no había disfrutado de los goles del delantero catalán.