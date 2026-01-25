Jutglà, apartado en el Celta: ni un minuto en 2026

Ferran Jutglà no ha encontrado su lugar en el Celta de Vigo de Claudio Giráldez. El delantero catalán, fichado este pasado mercado de verano por unos 5 millones de euros, tampoco entró en la convocatoria del equipo celeste para el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad, y su situación cada vez se complica más.

Jutglà, procedente del Brujas, ha disputado un total de 21 partidos esta temporada, sumando solo dos goles y una asistencia en más de 1.000 minutos, pero no ha encontrado la regularidad en la delantera de Giráldez.

Desde la entrada del nuevo año 2026, Jutglà no ha jugado ni un minuto, quedando desconvocado los últimos partidos de LaLiga EA Sports ante Sevilla, Rayo y Real Sociedad, y siendo suplente ante Valencia el 3 de enero y Lille, esta pasada semana en la Europa League. Su última aparición tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, en el choque contra el Real Oviedo.

La baja de Jutglà se suma a la de Yoel Lago, tampoco dentro de la convocatoria para este partido, cuya salida en este mercado invernal no se descarta ya que ha trasladado al club su deseo de salir para disponer de más continuidad, por lo que ya se empiezan a comparar ambas situaciones.

Con el mercado de invierno aún abierto, varios rumores apuntan a una salida de Jutglà, aunque en recientes ruedas de prensa, Giráldez haya asegurado que cuenta con él y que su baja está vinculada a problemas personales.

"Está evolucionando y tenemos que tener paciencia y tranquilidad con él. Otro día estimábamos que tenía que entrar en convocatoria y veremos hoy si está disponible o no. Disponible está, que está entrenando", dijo este sábado el técnico sobre Ferran en la previa ante la Real.