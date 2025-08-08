Jornada de convivencia en Beade

Claudio Giráldez cambió de escenario el entrenamiento de ayer trasladándose junto a la plantilla y el cuerpo técnico al cercano parque forestal de Beade para disfrutar de una jornada de convivencia entre tirolinas, puentes colgantes, escaladas y saltos, en lo que el club denominó como «una maravillosa jornada de convivencia». A la cita solo faltaron Williot Swedberg y Javi Rodríguez, que se recuperan de una sobrecarga en los isquiotibiales y de una una fractura en la nariz, respectivamente. De esta forma, el entrenador del Celta repite la actividad extradeportiva que la plantilla también realizó el curso pasado para fomentar la relación en el grupo, algo a lo que Giráldez y su equipo de colaboradoras dan mucha importancia.