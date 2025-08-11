Isco, baja en el Betis para la visita a Balaídos por una lesión en el peroné

El mediapunta del Betis Isco Alarcón, que sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada, el disputado por el Betis el sábado en el estadio de La Rosaleda ante el Málaga (3-1), padece «una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo» que le impedirá estar el 27 de agosto en Balaídos para enfrentarse al Celta en la sexta jornada de Liga adelantada por los compromisos de ambos equipos en la Liga Europa.

El club sevillano emitió ayer un comunicado en el que señala que «tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo» y que «se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto».

«El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso», apunta el Betis en su escrito, en el que no especifica el período de baja, aunque es seguro que se prolongará como mínimo varias semanas.

El centrocampista malagueño sufrió un golpe en la primera parte en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada temporada, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio de la Rosaleda con muletas y un fuerte vendaje en toda la zona afectada.