Iria Seoane, una tormenta sobre el Orzán

La delantera del filial femenino sentencia al cuadro herculino con cuatro goles en media hora

El filial de As Celtas se estrenó en A Madroa.

El filial de As Celtas se estrenó en A Madroa. / Pablo Hernández Gamarra

Alberto Ovenza

Vigo

El equipo que dirige David Ferreiro fue un huracán gracias a que Iria Seoane (Salvaterra, 2008) aprovechó espacios ante una línea rival muy adelantada.

Asistencias de Ángela, Isa, Carla y centro de Lía Lorenzo para que Seoane aniquilase a su rival. A los veinte minutos el partido estaba visto para sentencia ante un conjunto visitante con una ex Lóstrego, Adelaida González, en A Coruña esta temporada por estudios. Seoane, 12 goles la temporada pasada en 1ª Autonómica, ya debutó esa campaña con el A de As Celtas en 3ª Federación.

4. As Celtas: Iria Ferreiro (Noelia Caride, min. 46); Carla Zamora, Noa García, Sara Couso (Aitana Alonso, min. 73), Ángela Blanco, Henar Núñez (Ale da Silva, min. 59), Lía Ayestarán, Isabel Delgado (Zaila Gándara, min. 59), Lía Lorenzo, Elisa Núñez e Iria Seoane (Sara Bonjoch, min. 73).

0. SD Orzán: Yaiza García (Ana Seoane, min. 46); Aitana Vellón, Olivia Saavedra, Paula Martínez, Sara Martínez (Marta Moreno, min. 59), Carla Álvarez, Adelaida González, Candela Fernández (Martina Vázquez, min. 66), Ángela Cotelo (Emma Gandoy, min. 76), Laura Tubío (Irene Arcay, min. 66) y Daniela Macedo.  

Árbitro: Darío Costas (Delegación de Vigo). Amarilla a la local Noa García y a la visitante Cotelo.

Goles: 1-0 (min. 14), Iria Seoane. 2-0 (min. 22), Iria Seoane. 3-0 (min. 23), Iria Seoane. 4-0 (min. 33), Iria Seoane.

Incidencias: Primera jornada de 3ª Federación. A Madroa.

