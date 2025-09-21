Iria Seoane, una tormenta sobre el Orzán
La delantera del filial femenino sentencia al cuadro herculino con cuatro goles en media hora
Alberto Ovenza
El equipo que dirige David Ferreiro fue un huracán gracias a que Iria Seoane (Salvaterra, 2008) aprovechó espacios ante una línea rival muy adelantada.
Asistencias de Ángela, Isa, Carla y centro de Lía Lorenzo para que Seoane aniquilase a su rival. A los veinte minutos el partido estaba visto para sentencia ante un conjunto visitante con una ex Lóstrego, Adelaida González, en A Coruña esta temporada por estudios. Seoane, 12 goles la temporada pasada en 1ª Autonómica, ya debutó esa campaña con el A de As Celtas en 3ª Federación.
4. As Celtas: Iria Ferreiro (Noelia Caride, min. 46); Carla Zamora, Noa García, Sara Couso (Aitana Alonso, min. 73), Ángela Blanco, Henar Núñez (Ale da Silva, min. 59), Lía Ayestarán, Isabel Delgado (Zaila Gándara, min. 59), Lía Lorenzo, Elisa Núñez e Iria Seoane (Sara Bonjoch, min. 73).
0. SD Orzán: Yaiza García (Ana Seoane, min. 46); Aitana Vellón, Olivia Saavedra, Paula Martínez, Sara Martínez (Marta Moreno, min. 59), Carla Álvarez, Adelaida González, Candela Fernández (Martina Vázquez, min. 66), Ángela Cotelo (Emma Gandoy, min. 76), Laura Tubío (Irene Arcay, min. 66) y Daniela Macedo.
Árbitro: Darío Costas (Delegación de Vigo). Amarilla a la local Noa García y a la visitante Cotelo.
Goles: 1-0 (min. 14), Iria Seoane. 2-0 (min. 22), Iria Seoane. 3-0 (min. 23), Iria Seoane. 4-0 (min. 33), Iria Seoane.
Incidencias: Primera jornada de 3ª Federación. A Madroa.
Vía: Faro de Vigo
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro
- Gavi, decisión inminente
- Real Madrid - Espanyol, en directo: resultado y goles en vivo del partido de LaLiga