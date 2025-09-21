Iñigo Pérez: «Ha sido un partidazo»
Cree que su equipo estuvo «más cerca» del triunfo
Efe
«Ha sido un partidazo, me ha encantado verlo», declaró íñigo Pérez. «Los dos equipo han intentado incesantemente desnivelar el marcador. El punto me sabe a empate, no me deja satisfecho. Si alguien ha estado más cerca de ganar hemos sido nosotros, pero en cualquier acción lo podíamos haber perdido», analizó Iñigo Pérez en la rueda de prensa posterior al encuentro jugador en el Estadio de Vallecas.
Elogió la forma en que su equipo reaccionó al gol de Borja Iglesias: «Si atacas más por ansiedad que por calidad, te pueden destrozar. Hemos sabido tener cierta paciencia para volver a ajustarnos y ser otra vez dominadores del encuentro».
Sobre el enfado que mostró el defensa uruguayo ‘Pacha’ Espino cuando lo sustituyó en la segunda parte, el técnico rayista lo consideró comprensible y no lo observó como una falta de respeto hacia él.
«Uno que ha jugado años de jugador empatiza con las sustituciones. Cuando te sacan del campo hay un nivel de frustración importante y si como en el caso de ‘Pacha’ además estás jugando bien, todavía es doble porque no lo entiendes. Dentro de las conductas que se pueden tener cuando hay una situación así, lo que ha sucedido hoy es entendible. Hay una línea roja en la que se pierde la educación y el respeto, pero no has sido el caso», argumentó.
Vía: Faro de Vigo
