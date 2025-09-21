Íñigo Pérez: «El Celta está en una situación parecida a la nuestra»
«No veo que hayan bajado, ni veo algo alarmante en lo negativo», comentó
efe
El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, admitió ayer que los diversos asuntos extradeportivos que afectan al club han hecho «perder el equilibrio» a los jugadores, el cuerpo técnico y al club, por lo que consideró preciso volver a poner la atención en lo estrictamente deportivo y en el partido ante el Celta.
«El periodo de extendernos sobre lo extradeportivo ha cumplido su plazo. Debemos reenfocarnos en lo que es el fútbol y la mejora como equipo (…) Hay demasiados asuntos extradeportivos, que son muy importantes, pero lo que hacen es alejarnos del foco del rendimiento y del resultado. Debemos mantener un equilibrio entre ambas y hemos perdido ese equilibrio por parte de todos», comentó Pérez en rueda de prensa.
El técnico se refirió a problemas como el mal estado del césped de su estadio y el de su ciudad deportiva, el enfrentamiento entre una parte de la afición y el presidente del club o el que la grada visitante de Vallecas no cumpla las medidas de seguridad.
Del conjunto vigués, elogió su planteamiento futbolístico y el de su técnico, Claudio Giráldez, y opinó que será un rival complicado. «Están en una situación similar a la nuestra. Son partidos que han merecido, que han generado. Quizá deberían tener más puntos. Los veo muy bien. No veo que este equipo haya bajado, ni veo algo alarmante en cuanto a lo negativo. Les veo en nuestro camino y tenemos que desarrollar los equipos. Ellos lo siguen haciendo y su entrenador es fantástico en esto», explicó. Por la forma de jugar de ambos, consideró decisivo marcar primero: «En las segundas partes contra ellos, nos ha costado. Es un partido que va a ser bonito para verlo. Si queremos tener opciones, lo principal va a ser que podamos defender su forma de atacar».
Vía: Faro de Vigo
