Inesperado tropiezo del Celta

El Celta cedió ayer su primer empate de la temporada. Fue en A Madroa, ante un Compostelaque se adelantó en el marcador nada más iniciarse el encuentro. El Celta presionó a los santiagueses durante todo el partido, pero estos se defendieron bien. A cinco minutos para el final del partido, Hugo Pérez salvó el liderato.

