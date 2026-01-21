Ilaix Moriba se pone en el mercado: "Durará poco en Vigo"

A Ilaix Moriba le han sentado de fábula los aires del noroeste. Después de un inicio de carrera marcado por decisiones, cuanto menos, cuestionables, el canterano azulgrana se ha asentado en Vigo, donde el Celta y Claudio Giráldez le han rodeado de todo lo necesario para explotar todas las cualidades que se intuían cuando residía en La Masia.

Beneficiado por el cambio táctico

El centrocampista cumplió 23 años este lunes 19 de enero y parece que ha alcanzado, de una vez por todas, la madurez física y mental en Balaídos. Ilaix se ha colocado de nuevo en el escaparate mundial a base de trabajo y talento, con un Celta que ha mutado su estilo de juego esta temporada. La pelota sigue siendo sagrada en Vigo, pero los olívicos exhiben una capacidad de sufrimiento defensivo que años atrás parecía tabú. En ese fútbol de área a área destaca el canterano azulgrana, cuyas capacidades físicas están fuera de toda duda.

Ilaix Moriba y Òscar Mingueza, con el Celta de Vigo / EFE

"Es un tipo extraordinario, muy serio en el trabajo. Para nada quiere ser protagonista y está muy comprometido con el equipo. Se deja la vida en los partidos y corre lo que no está escrito", confirma Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de 'Faro de Vigo', a SPORT.

Destaca por su filosofía de trabajo

Ilaix pertenece ahora al Celta, que ejerció su cláusula en una negociación larga con el RB Leipzig, su destino tras salir de Barcelona. Cedido a Getafe y Valencia por los alemanes, el guineano siempre tuvo la idea de quedarse en Galicia tras un primer préstamo con opción de compra: "Está encantado. Él es consciente de que, seguramente, Vigo es una estación de paso. De hecho, firmó un contrato muy bueno con el Celta, es de los mejores pagados de la plantilla, pero dejó una cláusula en cierto modo asequible para un gran equipo. Si llega una buena propuesta para el club y para él, el Celta no le pondrá trabas. La sensación es que durará poco en Vigo".

Ilaix Moriba, en el duelo de Europa League frente al Bolonia / EFE

Como decíamos, el centrocampista está, probablemente, en el mejor momento de su carrera deportiva, aunque, según opinión de Juan Carlos Álvarez, todavía le falta un punto de "finura" en algunos aspectos del juego: "Tiene momentos, ramalazos de muchísima calidad, pero se le ve a cuentagotas. Lo que sí tiene es que es muy constante en su juego y la verdad es que para Claudio Giráldez es sagrado".

Noticias relacionadas

Ilaix, ante Vlachodimos, en el pasado Sevilla-Celta / EFE

A la oficina de Marco Garcés no han llegado ofertas todavía por él. El Oporto se interesó muchísimo el pasado verano, incluso su padre y agente llegó a decir públicamente que jugaría en Do Dragao. Sin embargo, la opinión de Ilaix fue esta vez ley. Vigo disfruta de su fúbol esta temporada. El futuro pasa por el presente, por seguir creciendo y demostrando que Ronald Koeman acertó cuando apostó por él para un Barça de entre guerras.