Ilaix Moriba, un valor estancado

Los primeros años de la carrera de Ilaix Moriba se han caracterizado por la idas y venidas. Las maletas siempre estaban preparadas en la casa del guineano desde que decidió marcharse del FC Barcelona por la puerta de atrás. Ronald Koeman le hizo debutar, le dio muchos minutos y libertad en el centro del campo, aun así, el canterano decidió coger el dinero y marcharse al RB Leipzig previo pago de 15 millones de euros.

Rosario de cesiones

La apuesta de Ilaix y sus asesores no salió como se preveía. En Alemania no tuvo oportunidades de demostrar su calidad y pronto se cansaron de una actitud que no era la ideal para un futbolista menor de 20 años. El Leipzig, club acostumbrado a lidiar con jóvenes con proyección (Szoboszlai, Upamecano, Dani Olmo...), le dio pronto pasaporte y empezó su rosario de préstamos. Primero fue el Valencia, depués el Getafe y ahora el Celta de Vigo.

Ilaix Moriba, esta temporada con el Celta / EFE

El pivote parece haber encontrado en el clima atlántico el ecosistema ideal para volver a sentirse jugador de Primera y desarrollar todo su potencial. Claudio Giráldez le ha dado toda la confianza que necesitaba y el guineano está respondiendo en el campo. Ilaix Moriba está completando una temporada estupenda en Balaídos y es titular prácticamente indiscutible en los esquemas olívicos. Capacidad defensiva, llegada y un juego de toque y posición que han despertado la admiración de la parroquia celeste, enamorada de futbolistas con querencia por el balón.

Un valor de 4 millones

El valor de Ilaix, sin embargo, continúa estancado. Según el portal 'Transfermarkt', el africano tiene un coste de mercado de 4 millones de euros, lejos de los 25 que llegó a tener cuando surgió como una de las perlas de la prolífica cantera barcelonista. Moriba es un futbolista con muchísimo potencial, con una físico privilegiado y una capacidad de entender el fútbol que pocos jóvenes tienen a sus 21 años. Ahora está por ver si su mentalidad le permite afianzarse en la élite y recuperar el crédito que perdió por una serie de decisiones que, a día de hoy, continúan siendo inexplicables.