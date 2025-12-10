Ilaix Moriba: "En el Celta encontré la continuidad de jugar"

El centrocampista Ilaix Moriba afirmó este miércoles, en la víspera de recibir al Bolonia en la Liga Europa, que el Celta y Claudio Giráldez han sido fundamentales para que haya explotado como futbolista.

“Claudio me ha ayudado mucho, al menos a nivel mental, de confianza. Se lo tengo que agradecer porque aquí he encontrado mi lugar de estar disfrutando de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol”, manifestó el internacional guineano en rueda de prensa.

En este sentido, Moriba, una pieza indiscutible en el centro del campo del equipo celeste, dijo sentirse “con mucha confianza” porque sabe cuál es su rol en el Celta.

“Aquí encontré la continuidad de jugar, de tocar más el campo. Cuando estás tranquilo, disfrutando de lo que te gusta, no te comes tanto la cabeza”, indicó.

El mediocentro admitió que el Celta encara el duelo europeo ante el conjunto italiano con “el subidón” que supuso derrotar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Tenemos que aprovecharlo, pero con la cabeza fría, saber cómo jugamos y las cosas que estamos haciendo. Siempre que juegas contra el Madrid es bonito. Si ganas te da un subidón que uno no se lo espera porque allí normalmente se pierde más que se gana”, señaló.

No obstante, pidió calma al celtismo porque “tenemos que saber en qué lugar estamos, ni antes éramos tan malos ni hoy somos tan buenos”.

Preguntado por la posibilidad de disputar la final de la Liga Europa, Moriba fue tajante: “Si nos quitan los sueños, mal vamos. Todos estamos con esas ganas de poder llegar allí y disfrutarlo. Soñar y nos lo creemos, que es lo importante”.