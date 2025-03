Ilaix Moriba, caso abierto

El futuro de Ilaix Moriba es del todo incierto. Ni la buena temporada que está realizando en el Celta de Vigo, donde parece haber encontrado buen acomodo, ha despejado las dudas que ciernen su carrera desde su inesperada marcha del Barcelona.

El RB Leipzig apostó muy fuerte por su fichaje, abonando 16 millones de euros a la entidad culé por un futbolista que apuntaba a estrella tras haber debutado con éxito a las órdenes de Ronald Koeman siendo un imberbe. En Alemania fue un visto y no visto, acusado de indisciplina y de no ser suficientemente profesional para un equipo de élite. Las cesiones se sucedieron a clubes de LaLiga como el Valencia, el Getafe y, ahora, el Celta.

Ilaix Moriba, esta temporada con el Celta / EFE

El club olívico está muy satisfecho del rendimiento de Ilaix Moriba, que a los 22 años está alcanzando la madurez que le faltaba. Claudio Giráldez le ha dado el timón del equipo y el africano responde sobre el césped, pese a encadenar dos suplencias en los últimos encuentros ligueros.

Decisión pospuesta

Sobre Ilaix y su continuidad en Balaídos habló Marco Garcés, director deportivo de los gallegos. El dirigente celeste arrojó más sombras si cabe sobre el porvenir del canterano azulgrana y reconoció que la decisión se pospondrá hasta el 30 de junio. "No hemos comenzado conversaciones con los futbolistas implicados. Son casos que abordaremos a final de temporada", admitió Garcés.

Opción de compra

El Celta de Vigo guarda una opción de compra sobre el centrocampista que ronda los 6 millones de euros, aunque todavía no ha decidido si ejercerla o no. Ilaix Moriba está por la labor de seguir en Galicia, pero también es consciente que el Leipzig intentará recuperar parte de la inversión que realizó en su día. El buen curso que está realizando ayudará a los germanos a sacar tajada por un futbolista con un valor de mercado de 4 millones pero que, dada su juventud, podría tener un precio más elevado.