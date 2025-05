Ilaix está de vuelta

Había muchas expectativas depositadas en Ilaix Moriba, la gran promesa de la cantera azulgrana, un futbolista diferente al perfil que la prolífica Masia suele producir. Su díscolo comportamiento no privó a Ronald Koeman de hacerle debutar con el primer equipo del Barcelona. El guineano no era titular indiscutible con el neerlandés, pero tenía minutos de mucha calidad y demostró que podía tener un sitio en el vestuario. Sin embargo, el futbolista, seducido por sus codiciosos representantes, prefirió hacer la maleta y poner rumbo a Alemania.

Cesiones y más cesiones

Su llegada a Leipzig se convirtió en un calvario. El africano nunca se adaptó en la Bundesliga y pronto regresaron los vicios del pasado. El club del este germano decidió cederle y empezó un rosario de préstamos (Getafe, Valencia, Celta...) que dura hasta la actualidad, donde ha encontrado en Balaídos un ecosistema ideal para brillar. La confianza de Claudio Giráldez ha sido primordial para sacar la mejor versión de Ilaix. El juego de los olívicos gira en torno a él y a su capacidad organizativa suma una llegada desde segunda línea que recuerda, salvando las distancias, los días de gloria de Paul Pogba.

Ilaix Moriba, en una pugna con Brahim / EFE

Ante el Sevilla enseñó todas sus cualidades y firmó el 1-0 con una maniobra excepcional, digna de un ariete a la antigua usanza. El hispanoguineano recibió de Swedberg, controló con el tacón, giró sobre su eje y definió con sutileza por encima del noruego Nyland.

Pese al tanto del mediocentro -el primero desde su llegada a Balaídos- el Celta sufrió tras el penalti anotado por Gudelj que supuso además la roja directa para Marcos Alonso. Le tocó a Ilaix trabajar en lo defensivo, conteniendo con éxito las verticalidades del Sevilla en una segunda mitad en la que el Celta terminó llevándose los tres puntos con los goles de Mingueza y Borja Iglesias.

Ilaix, titular en 19 de los 30 partidos que ha disputado en Liga como celeste esta temporada, regresó este sábado al once inicial tras dos suplencias consecutivas y lo hizo completando los 90 minutos, quedando demostrada la confianza que Claudio Giráldez ha depositado en él.

Futuro incierto

Parece que Ilaix Moriba no echará raíces en Vigo. El futbolista, como decíamos, sigue perteneciendo al Leipzig y la entidad alemana espera sacar una tajada que el Celta no está dispuesto a asumir. Aun así, en Galicia no se le da por perdido y, viendo el gran rendimiento, no descartan convencer a los germanos para renovar su cesión el próximo curso. Será un proceso largo.