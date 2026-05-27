Iago Aspas (38 años) revela el secreto de su gran estado de forma: "No soy de ponerme luces rojas y tampoco de mirar las horas que duermo"

La leyenda continuará en Balaídos. Iago Aspas renovó por una temporada más y seguirá vistiendo la camiseta del Celta de Vigo hasta 2027. El 'Príncipe de las Bateas' tiene el objetivo de realizar una temporada de ensueño, donde el conjunto de Claudio Giráldez volverá a competir en Europa.

En el acto de la renovación, el delantero de Moaña descartó de manera tajante volver a prorrogar su carrera sobre el césped más allá de la temporada que viene. "Ni yendo a la Champions League, que nunca la jugué", reconoció, entre bromas.

Será un año muy especial para el delantero centro y el propósito está claro: repetir la hazaña de este año. El futbolista calificó la temporada como "maravillosa", por lo que "queremos volver a repetirla". Además, Aspas volverá a vivir el derbi gallego: "Parece que se alinearon los astros. Siempre he deseado volver a disfrutar de un derbi... Va a ser un partido precioso, bonito para la Comunidad, para todas las ciudades y las aficiones".

Iago Aspas, el mejor futbolista en la historia del Celta, alargará una temporada más su carrera / Pablo Hernández Gamarra

Así es el estilo de vida de Iago Aspas

Por otro lado, el atacante del Celta de Vigo desveló cuál es su secreto para mantenerse en muy buena forma física: "Te digo la verdad, he estado haciendo lo mismo durante 20 años, casi siempre lo mismo".

Sobre la alimentación, Aspas fue claro: "Si me tengo que comer unas galletas de mis niños, me las voy a comer... Como me preguntan mucho, soy un jugador de la antigua usanza, si ahora tengo que comerme un solomillo y mañana unos espaguetis, pues me los voy a comer".

Sin embargo, quiso dejar claro que cuando se acerca el día de partido sí que se fija en lo que come: "No me voy a meter un cocido de mi madre, pero sí que me cuido, sobre todo cuando van llegando los días de los partidos, pero la alimentación sigue siendo la misma. Y mal no me fue, la verdad".

Iago Aspas, durante la rueda de prensa de su renovación con el Celta. / Pablo Hernández

El delantero del Celta de Vigo lanzó un dardo al estilo de vida de Marcos Llorente, que muchos ya empiezan a copiar: "Yo no soy de ponerme luces rojas y tampoco de mirar las horas que duermo".

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Hace una semana, el jugador del Atlético de Madrid defendió en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, la importancia de utilizar la luz roja en el interior de las casas, pues aseguró que es fundamental evitar a toda costa la luz artificial durante la noche y así proteger los ritmos biológicos.