Horario para el partido contra la Real Sociedad
El Celta ya conoce la fecha y hora de la vista de la Real Sociedad a Balaídos. LaLiga informó de que el choque, correspondiente a la novena jornada, se disputará en Balaídos el domingo 19 de octubre, a las 16.15 horas.
