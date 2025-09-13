Los hijos del excéltico Costas dirigen al filial del Girona

El Girona, que mañana vuelve a Vigo, tiene en nómina a dos descendientes de un ilustre de la historia del Celta. Quique Álvarez Costas dejó una huella imborrable en el equipo vigués que consiguió su primera clasificación para Europa en 1971. El futbolista nacido en Vigo en 1947 no pudo disfrutar, sin embargo, de la aventura del equipo vigués, pues firmó por el Barcelona de Cruyff. Sus hijos Quique y Óscar Álvarez Sanjuán, que formaron parte de la cantera del conjunto azulgrana antes de iniciar sus carreras profesionales en equipos como el Villarreal u Oviedo, también siguieron el ejemplo de su padre tras colgar las botas y se dedicaron a entrenar. Desde la temporada pasada, Quique Álvarez es el primer entrenador del filial del Girona, donde su hermano ejerce como segundo técnico. Con ambos, el equipo catalán consiguió ascender a Segunda RFEF en junio pasado tras un peleado play-off.

Los hermanos Álvarez no han podido disfrutar de la continuidad laboral de su padre, que se jubiló en 2014 después de sumar 43 años ininterrumpidos al servicio del Barcelona, en el que ejerció de entrenador del filial, además de otras labores en la cantera y en el cuerpo técnico de la entidad azulgrana.

Su hijo Quique Álvarez nació en Vigo en 1975. Tras formarse en la cantera del Barça, debutó con el primer equipo culé para seguir una larga trayectoria deportiva por el Logroñés, Lleida, Villarreal y Recreativo de Huelva.

Como técnico suma más de 160 partidos en banquillos de equipos profesionales, preferentemente como segundo técnico. Colaboró con Javier Calleja en el Villarreal, Alavés y Levante. Desde el club valenciano dio el salto el año pasado a Girona, donde jugó su hermano Óscar, para hacerse cargo del filial del equipo que mañana visitará Vigo, la ciudad donde Quique Costas se hizo futbolista profesional.