«No hemos tenido nuestro mejor día»
Lamenta que el triunfo se les escapase al final
Julio Bernardo
Vigo
Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, lamentó que a su equipo se le escaparan dos puntos en el tiempo añadido cuando tenía la victoria «en la mano».
«Una vez que tienes la victoria, trabajada y muy complicada, a nadie le gusta que se le escape, además cuando más gente teníamos en el área. Hemos pagado unos desajustes en un balón sencillo, largo y en una segunda acción. Es una pena, hay que seguir mejorando y trabajando», señaló .
El técnico asturiano apuntó que su equipo estuvo «discontinuo», cometiendo «muchas pérdidas» que pudieron producirse, puntualizó, porque «había mucho viento», aunque no quiso ponerlo como excusa para el empate. «No hemos tenido nuestro mejor día», agregó.
