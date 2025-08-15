La grada temporal en Gol aún tendrá que esperar

Balaídos no mudará demasiado su aspecto en relación al que tenía a la conclusión de la temporada pasada. El club ha trabajado este verano para mejorar el aforo de un estadio para el que apenas hay espacio y donde la demanda de localidades no deja de crecer. Ante el Getafe el domingo contará como novedad el aumento de localidades en Río Bajo, con tres filas hacia el campo, y con las nuevas generadas en la confluencia de Río y Marcador. Quedan pendientes las previstas en este último graderío en la zona alta y el temporal que está previsto situar en el agujero que deja la ausente grada de Gol. Ahí se ha descartado la clásica instalación portátil por el temor a que la UEFA no la autorice y se pretende hacer desde cero mientras las obras de la definitiva grada de Gol permitan su uso.Los técnicos trabajan en busca de una solución convincente.