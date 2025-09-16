El gol, a fuego lento

«Asociación y gol», así presentó el Celta a Ferran Jutglà al anunciar este verano su fichaje, por el que desembolsó 5 millones de euros al Brujas. El delantero catalán llegaba a Vigo para cubrir la vacante del griego Douvikas (traspasado al Como en enero) y como complemento de un Borja Iglesias que negociaba su baja con el Betis para regresar a casa ante la petición expresa de Claudio Giráldez de seguir contando con el compostelano.

En su presentación como céltico, Jutglà prometió «trabajo defensivo, compromiso y goles». Después de haber disputado cuatro partidos de Liga con el equipo vigués, el delantero catalán continúa sin ver puerta, a pesar de convertirse en el más rematador de la plantilla. A lo largo de su carrera deportiva, el jugador formado en la cantera del Espanyol y que también pasó por la del Barcelona, se ha distinguido por cocinar sus goles a fuego lento. Su media general como goleador es de un tanto cada 3,3 partidos, registro que no ha podido alcanzar por el momento en Vigo, donde ni siquiera pudo celebrar un gol en los amistosos de pretemporada. En cambio, el juego asociativo, el compromiso y el trabajo defensivo, que también figuraban entre sus características, sí los cumple de sobra el catalán, incluso hasta el punto de que Balaídos aprecia su trabajo y el domingo ante el Girona le despidió con aplausos pese a disponer de varias ocasiones para intentar superar a Gazzaniga. Unas veces porque el balón se perdió por la línea de fondo cerca del poste o rozando el travesaño y cuando no alcanzó a rematar, como un centro de Mingueza al corazón del área por el que se lanzó en plancha para cabecear pero no llegó al balón por escasos centímetros.

A pesar de esa falta de acierto ante la portería rival, el celtismo valora el gran trabajo de Jutglà para presionar al rival en la salida del balón que dificultó el juego del Girona en buena parte del primer tiempo, sus controles de espalda a la portería para asociarse con compañeros y su compromiso en el juego de contención. El único lunar ante el Girona fue la jugada que propició el gol de Vanat: el céltico perdió el balón en su disputa con el defensa en una jugada en la que reclamó falta.

Su ineficacia en el remate la justifica su entrenador en que los goleadores sufren rachas de sequía, aunque lo importante es que sigan generando ocasiones. Y en ese apartado, el atacante catalán es el primero de la fila en la plantilla celeste, pues figura con 5 remates a portería, más que ningún otro compañero. Aspas, Pablo Durán o Borja Iglesias, que sí han participado en los cinco compromisos de Liga, no han generado tantas acciones ofensivas como el catalán.

En su trayectoria, el ahora delantero del Celta tampoco se ha caracterizado por firmar un gran número de goles. Su mejor temporada fue la 2021-22, siendo jugador del Barça Atlético y apareciendo en el primer equipo azulgrana. Sumó 21 goles en 41 partidos oficiales. 19 tantos en 32 partidos obtuvo con el filial catalán. Con el primer equipo anotó en la Liga contra el Elche, después de participar en seis partidos; y añadió un gol más en la Copa del Rey (ante el Linares).

Esos buenos números le llevaron al Brujas, con el que celebró 40 goles en 148 partidos, lo que supone una media de 1 gol cada 3,7 partidos. En Vigo, de momento, suma cuatro partidos sin golear, por lo que no se encuentra muy alejado todavía de sus registros habituales.

El primer año de Jutglà en el equipo belga se saldó con 15 goles en 44 partidos (2, 9 por encuentro), destacando los dos que firmó en ocho apariciones en la Liga de Campeones. En la temporada 23-24, los números del catalán bajaron a 11 goles en 50 actuaciones, de los que dos fueron en la Conference League de la UEFA. Su último año en el Brujas lo cerró con 14 goles en 54 partidos. El ahora céltico volvió a repetir en la máxima competición europea con dos dianas en ocho apariciones en la Champions.

Desde su llegada a Vigo, no ha visto puerta el delantero de Sant Julià de Vilatorta, ni siquiera en los partidos amistosos de pretemporada. En la Liga, Jutglà ha participado en cuatro de los cinco partidos del Celta, en los que acumula nueve remates, de los que cinco han ido entre los tres palos. Así, en su carrera deportiva ha alcanzado los 245 partidos oficiales, con un total de 73 goles (una media de un tanto cada 3,3 partidos).

La sequía de Jutglà se compensa en el Celta con el buen arranque de curso de Borja Iglesias, que ya suma 2 goles. Ayer, la UEFA le dedicaba un cariñoso mensaje por redes sociales al delantero compostelano: «Borja, heroicidades tardías», señalaba el organismo europeo en referencia a los minutos en el que anotó sus tantos al Villarreal (90+4) y al Girona (90+2). Con el penalti ante los catalanes, Borja Iglesias suma ya 8 goles en las 11 últimas jornadas del campeo’nato regular. Según la cuenta «Afouteza e corazón», de X, este registro del Panda le convierte en el delantero español más eficaz de este periodo.

