«El gol nos cambia la cara a todos, no pienso en qué habría pasado. Es un punto de energía sobre todo al final, nos da la energía para seguir trabajando, tenemos un calendario muy complicado y era muy importante estrenar el casillero», declaró Jagoba Arrasate.

Sobre el tanto del Celta, lo ve «un error en cadena. Sotelo gana la espalda a Antonio, Rueda pilla abierto a Mojica y Leo pensaba que podía reducir espacio de disparo. Es una pena porque no habían generado prácticamente nada».

El técnico alineó una defensa de cinco en la segunda parte: «Nos faltan piezas primero y luego ajustar situaciones dentro del equipo. En el descanso cambiamos sistema, optimizamos recursos cuando nos falta desborde y algo de verticalidad, queríamos juntar a puntas y adelantar los carriles cuando aparecen situaciones de centro. Nos falta alguna pieza para ser más completos».

Arrasate insistió en la necesidad de incorporar piezas de banda de aquí a final del mercado: «Nos falta desborde, verticalidad y se ve cuando vas detrás o empate, nos falta ese perfil de jugador. Cada uno dirá un número, habrá alguna salida pero espero que haya más entradas y sea una plantilla más equilibrada en ciertas posiciones».

También se mostró feliz por Mateu Jaume, autor del gol del empate. «El otro día estaba fastidiado por el gol de Raphinha y es un premio a la constancia, ama la profesión y al Mallorca, lo normal es pegarle según viene y hace dos controles», indicó.