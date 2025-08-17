Giráldez: «Estoy tranquilo y contento, pero la competición nos dirá la verdad»

El Getafe como rival de clausura el pasado curso y de estreno en el actual para un Celta que ganó los dos duelos anteriores contra los azulones, a los que Claudio Giráldez destaca por su competitividad. El porriñés confía en su equipo, que le transmite tranquilidad tras la pretemporada, aunque advierte de que lo importante viene ahora.

«El Getafe siempre es un rival incómodo, que vende muy caro cada metro del campo, cada ocasión, cada gol. La muestra son los dos partidos del año pasado, la dificultad de enfrentarse a ellos. Más allá de los jugadores, la idea es muy común. La gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabemos que va a ser un rival incómodo y que la victoria va a estar en detalles muy pequeños», comentó Giráldez sobre los azulones.

Reconoce el técnico del Celta que su equipo le transmite buenas vibraciones tras un verano irregular que cerró con victoria en Wolverhampton. «Llegamos contentos con cómo ha sido la pretemporada, con la evolución que hemos tenido, con la intención del equipo y con que tenemos claras las cosas. Evidentemente, es el primer partido de Liga y nos queda mucha tela que cortar. Tenemos que ponernos en modo competición lo antes posible. Estoy, en líneas generales, tranquilo, contento y mañana nos dirá la verdad la competición», proclamó el preparador céltico.

Sobre sus jugadores, dijo que Bryan Zaragoza y Borja Iglesias, las dos últimas incorporaciones, no están «para 90 minutos». Ve a Jones El-Abdellaoui con mucho potencial y lo considera «una nueva incorporación». Se siente feliz con Aspas: «Veo perfecto a Aspas, muy bien, muy feliz y muy contento». Y se muestra satisfecho con la plantilla: «Mi primer objetivo era tener recursos para poder competir en la primera jornada y los tenemos. Tenemos el bloque del año pasado, que era lo que más me preocupaba, cambiar poco».

A Giráldez no le gusta que LaLiga dispute un partido en Miami. «Para los futbolistas y los aficionados no es lo adecuado jugar un partido lejos de donde solemos hacerlo porque dificulta que los aficionados puedan acudir y el cuidado de los jugadores», dijo. En este sentido, cree que se debe «cuidar» a los futbolistas y darle motivos «de pasión» a los seguidores porque «son de los que vivimos», y eso se complica con la cita en EE UU. Asume, sin embargo, la parte de negocio del fútbol: «Entiendo que hay que mejorar nuestra marca, nuestros ingresos, que tenemos que darle patrocinio a nuestro fútbol y tiene que haber unos ingresos para ello».

Por último, el porriñés mandó un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios. «Ojalá se acabe pronto esta situación que es incómoda para todos. Mandar nuestro apoyo, nuestro ánimo y mucha fuerza», añadió.

El porriñés espera la «guinda» antes de dar por cerrada la plantilla

El Celta tiene asignados los 25 dorsales que le permite inscribir LaLiga. A ellos se añaden Javi Rodríguez, Yoel Lago y Jones El-Abdellaoui, con ficha del filial. Aún así, Giráldez no da por cerrada la plantilla. Para ello, es necesario que se produzcan salidas. Joseph Aidoo, Cervi, Iván Villar o Marc Vidal son los máximos candidatos a no continuar en Vigo. En ese caso, el club podría incorporar otro portero, un defensa central y un jugador ofensivo. Para esta última posición, el favorito del técnico sigue siendo Iker Losada, al que ya dirigió en el filial y el Betis no cuenta con él.«Hasta que no acabe el mercado la plantilla está abierta. No sabemos lo que va a pasar, ya no sólo con nosotros sino con el resto de equipos. ¿Podemos poner alguna guinda? Evidentemente sí pero estoy contento y tranquilo», explicó Giráldez. El técnico defendió a sus tres porteros -el rumano Ionut Radu, el gallego Iván Villar y el catalán Marc Vidal- pero no descartó cambios de última hora. «Cuento con los tres, pero a partir de ahí el mercado habla y cada uno tiene que estar feliz con el rol que tiene y con las oportunidades que tiene. Me gusta que el que esté, esté contento», indicó el porriñés, al que le gustaría que el mercado se cerrase con el inicio de competición oficial, porque existe el riesgo de perder piezas claves.