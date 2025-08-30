Giráldez suspira por la «guinda» de final de mercado: «Es un indicio y una esperanza»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, avaló este sábado en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Villarreal el posible regreso al equipo celeste del centrocampista Brais Méndez porque se trata de un futbolista de su agrada.

«Me gusta como jugador», dijo el técnico celeste al ser cuestionado por el futbolista de la Real Sociedad, al que llegó en el verano de 2022 desde el conjunto vigués.

En estos últimos días de mercado, Giráldez sigue suspirando por «una guinda» para complementar la plantilla, sobre todo con un futbolista que pueda cumplir «en un par de roles, ya sea de enganche o para situaciones entre líneas». No obstante, avisó que para la llegada de ese jugador es necesario «liberar» una ficha: «La guinda es un indicio y una esperanza. No sé si hay conversaciones. Yo estoy contento con todos los jugadores que tengo».

Aseguró que en sus planes no entra una posible salida de los canteranos Damián Rodríguez y Miguel Román, con los que pidió tener «paciencia» porque «son perfiles concretos que nos van a dar soluciones». Más dudas dejó sobre una posible salida del mediocentro Fran Beltrán, que finaliza contrato con el Celta en junio de 2026, y la llegada de un nuevo portero para pelearle la titularidad al rumano Ionut Radu. «No doy por cerrado nada hasta el lunes a las doce de la noche», destacó el entrenador del Celta.

Sin miedo al Villarreal: «En los otros partidos conseguimos atacarles bien, creándoles y generándoles muchas ocasiones de gol»

Respecto al partido de este domingo (Balaídos, 17.00 horas), Giráldez elogió al Villarreal, un líder «sólido» que ha ganado sus dos primeros partidos de Liga, con un balance de siete goles a favor y ninguno en contra.

«Sus números hablan de que están siendo muy sólidos, muy estables. No es casualidad ninguna de las dos cosas porque han atacado muy bien y le han generado muy poco. Salvo el penalti del Oviedo, pocas acciones claras han tenido los rivales en los partidos contra ellos», analizó en rueda de prensa.

El técnico gallego cree que el cuadro dirigido por Marcelino García Toral ha dado «un paso adelante» a nivel defensivo respecto al curso pasado, pero él es optimista porque en los últimos duelos directos han conseguido «atacarle bien, creándoles y generándoles muchas ocasiones de gol». «Para ganar habrá que estar muy bien en los dos aspectos, tanto en el juego ofensivo como en el defensivo. Y también en la transición porque es algo que manejan muy bien», incidió.

A pesar de que todavía no han ganado, Giráldez ve a sus jugadores animados por la buena imagen ofrecida en el partido del pasado miércoles ante el Betis (1-1), sobre todo en el segundo tiempo. «Hay muchas cosas muy positivas del partido del otro día que nos refuerzan. Sabemos que vimos una versión muy buena durante muchos minutos, en especial en la segunda parte, pero también en el arranque del partido. Incluso en los momentos en los que no estuvimos tan bien conseguimos defender ordenados, en bloque bajo sin sufrir, salvo en una acción de salida de pérdida de Ilaix», recordó.

El técnico celeste ve a su equipo «en el camino de lo que queremos ser», pero subrayó la necesidad de tener «paciencia» porque la temporada acaba de empezar y todavía son un bloque en construcción. «Queremos ganar cuanto antes, pero eso no es querer, es una consecuencia de un trabajo. Hemos estado cerca en este partido, también en el de Mallorca y el día de Getafe no fuimos inferiores al rival. Estamos en el camino para poder estar cerca de las victorias», sentenció.