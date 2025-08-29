Giráldez sobre el sorteo de la Europa League: «Sería un error meternos una presión que no nos toca»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, asume que superar la primera fase de la Liga Europea será "un reto" para su equipo, que recibirá a Lille, Niza, Bolonia y PAOK en Balaídos y tendrá que visitar a Dínamo de Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart.

"Viendo todos los equipos que había clasificados, sabíamos que iba a ser exigente. Tenemos unos emparejamientos complicados contra varios equipos que el año pasado jugaron Champions, además de que tres de los cuatro desplazamientos serán largos", valoró.

El técnico celeste recordó "la dificultad" que tuvo conseguir el billete para la competición europea, por eso pidió al celtismo "disfrutar" de volver a competir "contra equipos potentísimos de Europa".

"Creo que tenemos la capacidad para competir contra cualquier rival cuando el equipo muestra su mejor nivel. Sería un error marcarnos metas o meternos una presión que no nos toca porque llevamos muchos años sin competir en Europa", subrayó.

Giráldez dejó claro que su equipo "no tiene nada que ver" con el Celta que, bajo la dirección del argentino Eduardo Berizzo y con Iago Aspas como líder, alcanzó las semifinales de la Liga Europea en 2017.

"Ojalá podamos llegar a la siguiente ronda, pero será muy difícil. No debemos de pensar más allá del primer enfrentamiento. Hay que pensar en disfrutar de llevar la bandera del Celta nuevamente por Europa porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí", manifestó