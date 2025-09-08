Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los de Giráldez regresan al trabajo mañana en Afouteza

REDACCIÓN

Vigo

El Celta regresa mañana a los entrenamientos en Afouteza después de disfrutar del fin de semana libre aprovechando el parón de la Liga por el compromiso de las selecciones. Los de Giráldez comenzarán a preparar el partido del domingo ante el Girona (Balaídos, 14:00 horas). El técnico estará pendiente esta semana de los lesionados Marcos Alonso y Carl Starfelt, que podrían reaparecer ante los catalanes.

