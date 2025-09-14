Giráldez: «Lo normal hubiese sido marcar 4 o 5 goles»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, apuntó que la «soberbia» actuación del portero argentino Paulo Gazzaniga evitó la primera victoria de su equipo ante el Girona, pese a que el gol de Borja Iglesias llegó, de penalti, en el tiempo de descuento.

«Para mí, es un partido para ganar cómodamente. Hemos jugado, salvo del minuto 15 al 30, un fútbol muy bueno, maniatando la forma de jugar de un rival que le quita prácticamente el balón a todos los equipos de LaLiga. Hemos sido capaces de generar innumerables ocasiones de gol, de todos los colores, jugando por dentro, por fuera, en transición, en balón parado», expuso.

Lamentó la «mala suerte» de que el primer tiro del Girona acabase en gol porque eso provocó que se volvieran «demasiado locos», apretando «sin orden» y queriendo atacar «demasiado rápido, sin tomar decisiones buenas».

«Ahí ellos han podido matar el partido, pero luego lo normal hubiese sido meter 4 o 5 goles en el partido. Gazzaniga ha estado soberbio. No hemos estado acertados en la última acción, pero el equipo ha jugado a muy buen nivel», subrayó el preparador celeste, que no quiso «entrar a valorar» la actuación arbitral.

Giráldez aseguró marcharse «con la misma sensación» que el día del Villarreal, cuando también rescataron un punto en el descuento con un tanto de Borja Iglesias.

«Empatamos al final, pero el partido es para ganar claramente. Este es el camino», indicó el técnico celeste, quien agradeció los elogios de Míchel porque «sé que lo dice con total honestidad, es una persona muy honesta, un grandísimo entrenador, para mí es uno de los referentes a nivel mundial».

Borja Iglesias: «Queremos ganar y se nos está atragantando un poco»

El delantero Borja Iglesias, que por segunda jornada consecutiva rescató un punto para el Celta en el tiempo de descuento, consideró justo el empate ante el Girona.

«Creo que hemos hecho muchas cosas bien. A pesar de que se han puesto por delante, el equipo ha intentado seguir el plan de partido, ha intentado crear ocasiones y lo hemos hecho pero Gazzaniga ha estado tremendo», afirmó.El atacante santiagués comentó que «con un pelín más de calma» podrían haber generado más ocasiones de gol, pero, pese a ello, cree que el Celta debe sacar «muchas cosas positivas» de este partido.

«Obviamente queremos ganar y se nos está atragantando un poco, pero la victoria llegará», apuntó Borja Iglesias, que dio su punto de vista sobre el inicio de la jugada del gol de Vladyslav Vanat, en la que el celtismo pidió falta de Blind sobre Jutglà: «Para el punta casi nunca es falta. Si hubiese sido Ferran el que agarrara, seguro que la pitaba», indicó el exfutbolista del Betis.

Javi Rodríguez: «Pedí el cambio por precaución»

El defensa Javi Rodríguez, sustituido por el internacional sueco Carl Starfelt en el minuto 70, aseguró que «pidió el cambio por precaución» y, aunque será sometido a pruebas de imagen, espera que «todo irá bien».

«Fue una acción puntual. Creo que podía seguir, pero por precaución pedí el cambio para que no fuera a más», comentó el futbolista celeste, quien admitió que el gol del Girona les hizo daño.

«Empezamos muy bien, dominando y apretando en campo rival, pero después tuvimos 15 minutos en los que no estuvimos bien colocados para cerrar sus contras. Luego volvimos a dominar y en la segunda parte ya fuimos claros dominadores. Es una pena que solo nos vayamos con un punto», comentó.