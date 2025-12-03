Giráldez: "Manolo se merece una estatua en el campo del Espanyol"

Claudio Giráldez pidió disculpas por su crítica al estilo de juego del Espanyol en la rueda de prensa posterior al encuentro que ambos equipos disputaron el pasado domingo en Balaídos. “Cuando hablo de que no plantearía los partidos como entrenador lo hago desde el máximo respeto. No plantearía los partidos como Flick, Íñigo, Míchel, Manolo… y respeto muchísimo el trabajo de todos ellos”, manifestó el técnico gallego.

“Se lo dije a Manolo previamente y lo digo aquí públicamente, se merece una estatua en el campo del Espanyol por lo que está haciendo. Ascendió al equipo, logró salvarlo en un año muy complicado y ahora lo tiene sexto. Me ha ganado las tres veces que nos hemos enfrentado, por lo que es tres veces mejor entrenador que yo”, añadió.

La polémica surgió tras el encuentro, a raíz de una pregunta en sala de prensa sobre los diferentes estilos de juego de Celta y Espanyol. “Yo no voy a plantear los partidos como hace el Espanyol. Respeto lo que hacen ellos, pero mi manera de ver el fútbol es otra”, dijo entonces el técnico celeste. Unas críticas que sentaron mal en el Espanyol, por eso Giráldez salió al paso para que no se “malinterpreten” sus declaraciones.

Manolo González, técnico del Espanyol, en Balaídos / RCD ESPANYOL

“Cometí el error de hablar de jugar a ganar o empatar, y eso algo que no tengo que juzgar yo porque cada uno realmente hace lo que estima”, expuso en la rueda de prensa de este mediodía. El técnico gallego afirmó que “no” lo hizo con la intención de que “alguien se sintiese ofendido” porque para él “todos los caminos son lícitos en el fútbol” para poder competir.

En este sentido, subrayó que su reflexión vino motivada porque, bajo su punto de vista, hubo “muchas situaciones en la primera parte de ellos ralentizar saques y parece que estaban contentos con eso; y segundo porque en la entrevista flash Pol Lozano dijo que se encontraron con la victoria, por lo que entendía que podían estar cómodos con el empate”.

“En los tres partidos hemos estado por encima del Espanyol, y este es un dato objetivo. Hemos defendido mal una acción a balón parado y nos han hecho gol. Luego ya no nos han generado más ocasiones. Eso es lo que intentaba explicar, pero seguramente lo he hecho mal. A veces, sin querer faltar al respeto, lo terminas haciendo”, concluyó.