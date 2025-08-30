Giráldez insiste en «la guinda» mientras suena Brais Méndez

Claudio Giráldez confía en la llegada de un refuerzo. Ayer, el técnico señaló: «El mercado no está cerrado y ya sabemos que en los últimos días se acelera todo mucho más. Ojalá tengamos una guinda más, sería lo ideal». Horas después, el periodista Matteo Moretto apuntó el posible regreso de Brais Méndez. «No será fácil por una cuestión económica, pero Brais podría regresar al Celta».