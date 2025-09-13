Giráldez insiste en su deseo de renovar, aunque ve «ilógico» hacer un «contrato a muchísimos años»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, dijo este sábado, en la víspera de recibir al Girona en Balaídos, que tanto él como el club están «en el camino correcto» para llegar a un acuerdo para ampliar el contrato que une a ambas partes hasta junio de 2026.

«Mi deseo es renovar, no sé si lo estoy dejando claro. Quiero renovar, quedarme aquí. Estoy feliz y estoy donde quiero estar», declaró el técnico gallego, quien avanzó que ambas partes están hablando de «endurecer el corte» de salida.

«Hay muy buen entendimiento entre el club y el cuerpo técnico, no tenemos ninguna situación que nos ponga tensos en este aspecto. El club me transmite que cuenta conmigo y que quiere que esté aquí y yo al club lo mismo. Estamos intentando endurecer el corte que hay por las dos partes en 2026», indicó.

En este sentido, Giráldez ve «ilógico» hacer un nuevo contrato «a muchísimos años» porque el entrenador se mantiene en su puesto «por los resultados».

Tranquilidad pese a no conocer la victoria

En cuanto al partido del domingo contra el Girona, admitió que en la plantilla tienen ganas de conseguir la primera victoria del curso, pero incidió en pedir «tranquilidad» porque solo llevan cuatro partidos de Liga.

Giráldez espera que su equipo sea capaz de «quitarle el balón» al de Míchel porque así estará «más cerca» de conseguir ese primer triunfo.

«Sabemos el potencial que tienen, lo difícil que es quitarle la pelota. Ojalá podamos ser nosotros mismos, hacerles correr y que estén mucho tiempo en fase defensiva. Va a ser muy importante dominar la posesión, aunque lo importante es ser efectivo en las áreas», avisó.

El entrenador del Celta, además, desconfía del mal inicio liguero de su próximo rival, colista de la categoría con tres derrotas en otros tantos partidos.

«Mantener las expectativas de lo que hicieron hace dos temporadas es imposible. Estuvieron compitiendo por la Liga con Barça y Madrid, jugaron Champions el año pasado, hicieron una temporada más discreta, pero con una idea de juego inamovible. Este año no han empezado bien en cuanto a resultados, pero en el último partido sí que estuvieron mucho más cerca», sentenció.

Starfelt regresa a una convocatoria cinco meses después

El defensa sueco Carl Starfelt es la principal novedad en la lista de convocados. El central, uno de los habituales en el once celeste, lleva cinco meses sin disputar un partido oficial tras encadenar dos lesiones. A finales de la pasada temporada sufrió una elongación en el bíceps femoral del muslo derecho durante el partido contra el Espanyol y 15 días después tuvo una rotura fibrilar que le obligó a perderse los últimos partidos de Liga.

Después de realizar toda la pretemporada con normalidad, Starfelt volvió a sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral, esta vez en la pierna izquierda, durante el entrenamiento previo al debut liguero contra el Getafe.

El que no llegará al partido contra el Girona es el también defensa Marcos Alonso, que sigue sin recuperarse del edema que sufre en la rodilla derecha. Además, Giráldez ha dejado fuera de la lista, por decisión técnica, a Damián Rodríguez, Joseph Aidoo y Franco Cervi.

Míchel: «El Celta es el mejor equipo de LaLiga en circulación de pelota»

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha reconocido este sábado que el equipo, colista, necesita «una victoria ya porque una victoria cambia las cosas».

«He visto un equipo que quiere cambiar las cosas, quiere mejorar y está preparado y tiene compromiso. Estoy tranquilo», afirmó en la rueda de prensa. El entrenador madrileño evitó hacer una valoración profunda del mercado de fichajes y solo ha contestado que ha escuchado «muchas cosas» y que «el tiempo pone a cada uno en su lugar».

Sí reconoció que el equipo no ha estado bien en «estas semanas de mercado», con derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2) en las tres primeras jornadas, y admitió que le preocupa «mucho» la situación clasificatoria y que hay que «mejorar lo antes posible».

En este sentido, reconoció que la situación actual es «difícil y complicada», pero celebró que ya se ha acabado el mercado y que el vestuario ahora está «más tranquilo, más concentrado y más preparado».

También explicó que para mejorar en defensa el Girona tiene que hacerlo también en la parcela ofensiva, y consideró que su ataque es «malo». «Necesito más energía y más profundidad en ataque, más ocasiones, mirar hacia adelante y agresividad con la pelota y en la pérdida de la pelota. Atacar mejor nos hará encajar menos goles», dijo el técnico.

Sobre el Celta, consideró que es «el mejor equipo de LaLiga en circulación de pelota» y añadió que le gusta mucho ver al conjunto de Claudio Giráldez, un entrenador al que ha definido como «top».

Míchel agregó que Thomas Lemar y Viktor Tsygankov son baja por un golpe y por unas molestias, respectivamente, pero que no deberían estar más de una semana fuera, y anunció que Donny van de Beek y Abel Ruiz, ya recuperados, están un poco lejos de su mejor versión, pero ya están disponibles para ayudar al equipo. En cambio, el defensa David López ha causado baja a última hora por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará cuatro semanas de baja.

Bryan Gil, Domink Livakovic, Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat han entrenado poco con el equipo, pero el técnico explicó que ha hablado mucho con ellos sobre el estilo de juego y sobre lo que quiere de ellos y ya están «preparados».