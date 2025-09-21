Giráldez: «No hubiera sido justo ganar»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, dio por bueno este domingo el empate a uno ante el Rayo Vallecano al considerar que el equipo madrileño fue «mejor en el cómputo global», si bien valoró el rendimiento de sus jugadores, en especial los más jóvenes, en «un campo tan complicado».

«Seguramente haya sido mejor el Rayo en el cómputo global. Han pasado más cosas de las que ellos querían. El año pasado estuvimos mejor en los dos partidos contra ellos y perdimos los dos. No sería justo que hubiésemos ganado el partido de hoy», reconoció Giráldez en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El de este domingo es el quinto empate a uno que encadena su equipo, lo que para el técnico gallego es «algo extraño y raro», pero se mostró satisfecho con la respuesta de quines debutaban en casa del Rayo.

«Tengo la sensación de que muchos jugadores nuestros han hecho hoy la mili en Vallecas, en un campo tan complejo, donde pasan tantas cosas y tienes que estar tan concentrado ante un equipo tan incómodo en lo defensivo y ofensivo», explicó.

Del partido, Claudio Giráldez destacó que pasaron «muchísimas cosas», con «momentos de pocas ocasiones, de muchas, de ida y vuelta».

«No nos ha corrido la pelota como nos gustaría. Estuvimos muy imprecisos en lo técnico. Nos han apretado muy bien, han estado muy agresivos y no hemos sido capaces de tener demasiado control. Había un momento en que podíamos perder. Sabíamos que no iba a ser un partido de disfrute, de tener el dominio, es algo imposible en Vallecas», analizó el técnico gallego.

Aplaudió la actuación de Bryan Zaragoza, de quien dijo que «está cada vez mejor», y de Borja Iglesias, el autor del gol del Celta, al que considera «un jugador referencia» y del que se alegró de que lleve tres goles.

A la pregunta de si su equipo tiene ansia por lograr la victoria después de seis jornadas sin hacerlo, Giráldez respondió: «Queremos ganar. Ansiedad no noto. Veo al equipo tranquilo. Estamos más cerca de ganar».

El técnico desveló que tenía la intención de dar minutos a Iago Aspas en la recta final del partido, pero que la salida de Ristic con molestias hizo que cambiara de planes.

Vía: Faro de Vigo