Giráldez: «El equipo tiene que mejorar más allá de las individualidades»

El Celta afronta dos compromisos en Balaídos ante rivales de mucho potencial, que también competirán en Europa. Hoy será el turno del Betis y el domingo, del Villarreal. El entrenador céltico, Claudio Giráldez, destaca al conjunto bético por el «muy buen trato de balón» y por el «talento» de muchos de sus futbolistas. El porriñés considera que, para sumar hoy los tres puntos, su equipo «necesita mejorar más allá de las individualidades», entre las que destaca a Sotelo: «Es de los jugadores con más margen de mejora de la plantilla porque tiene mucho potencial. Es un jugador con un talento, entendimiento del juego y personalidad difícil de ver».

Ante este cargado calendario y contra dos rivales como el Betis y el Villarreal, Giráldez advierte: «Nos va a exigir el máximo de todos y ojalá esa exigencia del rival nos haga subir nuestro nivel también. Más allá de individualidades, me quedo con que el equipo tiene que mejorar. Hemos mejorado de la jornada dos a la una, y ojalá podamos seguir viendo esta mejora en estos dos partidos que nos vienen tan seguidos».

El porriñés no escatima elogios sobre el potencial de un renovado Betis. «Los equipos de Pellegrini son similares. Tienen buen trato de la pelota, son capaces de hacerte daño en transición, con velocidad, con mucho jugador de talento, buen uno contra uno... Al no tener a Cardoso, que era un 6 más claro, este año han metido más jugadores con movilidad por dentro. Tenemos que ser capaces de quitarles la pelota, que tengan que estar más tiempo en fase defensiva que ofensiva. Porque con el talento que tienen, como tengamos que estar mucho tiempo cerca de nuestra portería nos va a costar».

El Celta suma un gol (Rueda) pero a Giráldez no le preocupa la falta de pegada de su equipo. «Me preocupa el fútbol a nivel colectivo, no de manera individual. Me preocupan los mecanismos del equipo y cómo atacamos y cómo defendemos, que van de la mano ambas cosas. El año pasado, sin que nadie firmase 20 goles, hicimos muchos goles. Por ahí tiene que ir el rendimiento del equipo, que estemos más cerca de hacer gol y eso hará que los jugadores de arriba tengan más acierto».

Borja Iglesias y Bryan Zaragoza no han sido titulares hasta el momento, Giráldez analizó la situación del malagueño: «Esperemos que cada vez tenga más participación. Todos tenemos ganas de verle a su mejor nivel. El otro día el contexto del partido nos cambió un poco lo que teníamos pensado en cuanto a minutos con él. En ese momento necesitábamos oxígeno en zonas que habitualmente no cambiamos tanto como en la parte de atrás o en medio campo».

Deja fuera a Aidoo y a Cervi mientras espera novedades en el mercado

Giráldez se niega a dar por cerrado un mercado de fichajes al que le restan seis días para realizar los últimos movimientos de piezas. De nuevo, el porriñés deja fuera de la convocatoria a Joseph Aidoo y a Franco Cervi, con los que cuenta, en un claro mensaje de que tienen abierta la puerta de salida. Sin embargo, tanto el ghanés como el argentino están dispuestos a cumplir el año de contrato que les resta en Vigo. Si fuesen indemnizados por el club para dejar fichas libres, el Celta tampoco tendría margen de maniobra para realizar más incorporaciones al haber agotado el límite salarial.«Quedan días y va a ser una semana en la que hay que estar atentos porque los últimos días siempre va a haber movimientos, queramos o no», respondió Giráldez a la pregunta de si esperaba novedades en su plantilla antes de la medianoche del próximo lunes.El club, a través de Marco Garcés, ha dado por cerrada la plantilla después de no encontrarle salida a los dos citados, además de a Iván Villar y a Marc Vidal, que permitirían la llegada de un portero que compitiese por la titularidad con Andrei Radu. Con las 25 fichas ya comprometidas y sin margen con el límite salarial, solo una venta o una cesión con todo el salario a cargo de otro equipo abriría la puerta al Celta para realizar algún fichaje. Denis Suárez, mientras tanto, se acerca al Alavés, de Eduardo Coudet.