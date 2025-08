Gabri Veiga se gana a la afición del Oporto en su presentación

El excéltico Gabri Veiga tuvo un debut agridulce ante la afición del Oporto, su nuevo club después de su breve experiencia en Arabia Saudí. El excéltico fue expulsado en el primer tiempo de un amistoso contra el Twente, tras una violenta acción hacia un rival, pero el público del Estádio do Dragão le brindó una sonora ovación mientras se retiraba a los vestuarios.

El vigués se mostró sorprendido por la reacción de sus aficionados: «Fue muy emocionante, no voy a mentir, porque, cuando ocurrió la expulsión, por dentro estaba irritado, triste y nunca esperaría que los aficionados me apoyasen de aquella manera, poniéndose de pie y aplaudiendo. Voy a recordarlo durante toda la vida. Después del partido lo comenté con mis seres queridos y ellos también se mostraban felices. Pienso que estoy encajando bien aquí», subrayó Gabri Veiga en una entrevista para el diario O Jogo, donde recordó «la temporada de bonanza en el Celta, sin duda una gran temporada, que luego me llevó a un traspaso que me cambió la vida. Fue una decisión difícil, pero creo que fue la correcta».