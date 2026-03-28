Dudas con el futuro de Ilaix Moriba: ¿oportunidad de mercado?

Ilaix Moriba llegó al Celta tras una primera etapa como cedido en Vigo, donde dejó buenas sensaciones que convencieron al club para apostar por él de forma definitiva. El pasado verano, la entidad celeste cerró su fichaje en propiedad procedente del RB Leipzig a cambio de unos seis millones de euros, una inversión significativa dentro de la política reciente del club. Además, el ex del Barça firmó un contrato importante, situándose entre los salarios más altos de la plantilla, reflejo de la confianza depositada en su proyección y en su capacidad para liderar el centro del campo en el presente y el futuro del equipo.

Pero ahora el futuro de Ilaix Moriba vuelve a situarse en el centro del debate en Vigo en un momento clave de la temporada para el Celta. El conjunto gallego afronta el tramo decisivo del curso con múltiples frentes abiertos: la pelea por regresar a competiciones europeas y la posibilidad de avanzar en la Europa League. Con el calendario comprimido y varios partidos determinantes en pocas semanas, el equipo de Claudio Giráldez se juega tanto el éxito deportivo como el equilibrio económico de cara al próximo curso.

Claudio Giráldez habla con Moriba, el jueves, en Balaídos. / Marta G. Brea

En ese contexto, el rendimiento individual cobra especial importancia, y ahí emerge la figura de Ilaix Moriba. Su presencia en el centro del campo ha sido constante, aportando físico, llegada y capacidad para abarcar mucho terreno, aunque su rendimiento ha oscilado entre tramos de gran nivel y fases más discretas, algo que también ha coincidido con momentos de cierta fatiga física y problemas como la tendinitis de rodilla que arrastra en este curso.

Pese a ello, Moriba ha mantenido el cartel de importante durante gran parte de la campaña, a diferencia de otros compañeros de la medular. Su rol ha sido relevante dentro de un sistema muy condicionado por las rotaciones de Giráldez, en una plantilla exigida por la acumulación de partidos. Sin embargo, su futuro no está garantizado en las tierras gallegas.

Román, ante Santi Cazorla, y Moriba en la visita del Celta al Carlos Tartiere. / Nacho Vela / LOF

Según informa 'Nós Diario', el Celta realizó un esfuerzo importante el pasado verano para hacerse en propiedad con el jugador tras su cesión, pagando seis millones de euros y situándolo entre los mejor pagados de la plantilla. No obstante, el club no cierra la puerta a una venta si llega una oferta cercana a los 20 millones de euros, teniendo en cuenta que su cláusula asciende a 30. El interés de varios clubes europeos es real, aunque en Balaídos valoran positivamente su continuidad y el propio Giráldez está satisfecho con su rendimiento.

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En cualquier caso, todo queda pendiente de lo que ocurra en este tramo final de temporada. El nivel que muestre Moriba en los próximos partidos no solo será clave para los objetivos del Celta, sino también para definir su cotización en el mercado y, en última instancia, su futuro inmediato.