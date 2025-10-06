De la Fuente convoca a Borja Iglesias

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a Borja Iglesias para ocupar la plaza de Lamine Yamal, que se cae por lesión de la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026.

A la espera de la confirmación oficial de la ausencia de uno de los capitanes, Rodri Hernández, que sufrió ayer domingo una lesión muscular con el Manchester City, De la Fuente cubre de momento la plaza que dejó libre Lamine Yamal el viernes, tras recaer de sus problemas de pubis en el Barcelona.

El delantero del Celta, máximo goleador español de LaLiga EA Sports junto a Ferran Torres e Iván Romero, es el elegido por De la Fuente y está citado hoy lunes en la Ciudad del Fútbol a las 20:00 horas. Internacional en dos partidos cuando militaba en el Betis, el 28 de marzo de 2023 fue la fecha de su último partido con la Roja, el día de la única derrota en partido oficial de De la Fuente con la absoluta, en Escocia.

Borja Iglesias llegó a anunciar que renunciaba a la selección en los días posteriores a los hechos de la celebración del título mundial de la selección femenina, cuando Luis Rubiales intentó mantenerse en el cargo pese a las peticiones masivas para su dimisión. Ese veto se levantó cuando Rubiales fue destituido. Pudo suponer entonces más un mensaje social que un gesto de peso real, ya que parecía que Borja Iglesias, cada vez menos importante para Pellegrini, se había quedado fuera de la dinámica internacional. Pero su fenomenal inicio de temporada –ayer jugó a gran nivel, aunque se frenase su racha tras seis partidos consecutivos marcando– le ha reabierto esa puerta a los 32 años. Claudio, que conoció la noticia durante su rueda de prensa, fue sincero: «Felicidades para Borja. Me alegro. No va a poder descansar. Es la parte mala y creo que lo merece».

Vía: Faro de Vigo