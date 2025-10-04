El Fortuna visita al Unionistas con la ilusión de consolidarse como segundo
Fredi Álvarez recupera a Jaime Vázquez y a Luis Bilbao para Salamanca
REDACCIÓN
El Fortuna buscará esta tarde en Salamanca la cuarta victoria consecutiva de la temporada para consolidarse en la segunda plaza de la clasificación de la Primera RFEF. El equipo de Fredi Álvarez recupera al central Jaime Vázquez y vuelve a contar con el delantero Luis Bilbao para intentar superar a un Unionistas que se sitúa en los últimos puestos de la tabla.
El filial céltico emprende un nuevo viaje tras el que el mes pasado le llevó a Mérida (2-4), donde inició una racha de victorias que le ha llevado de la cola a la cabeza de la clasificación al ganar también sus dos compromisos consecutivos en casa: ante el Arenas de Getxo (2-0) y el Arenteiro (2-1).
Unionistas, por su parte, suma cuatro derrotas y una victoria; esta última tras ganar en casa al Avilés Industrial (3-2). La semana pasada cayó en Getxo (2-1). Situados en puestos de descenso, los salmantinos llaman a rebato para revertir la situación. Para ello, consideran necesario ganar los tres partidos de casa que les esperan en el mes de octubre.
Fredi Álvarez recupera al zaguero Jaime Vázquez y al delantero Luis Bilbao para una cita en la que no estarán los lesionados Vicente, Ribes, Dela, Somuah y Marcos González.
HORA: 18:30 (hoy).
CAMPO: Reina Sofía.
Vía: Faro de Vigo
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- La mayor frustración de Flick con la plantilla: la gestión de minutos finales
- Fermín y Ferran se disparan
- El portero del Barça que nadie vio venir
- La confesión de Pinto sobre Lamine Yamal deja a Pedrerol atónito: '¿Estás de coña?
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”
- Lesión Lamine Yamal: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá