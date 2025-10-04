El Fortuna visita al Unionistas con la ilusión de consolidarse como segundo

El Fortuna buscará esta tarde en Salamanca la cuarta victoria consecutiva de la temporada para consolidarse en la segunda plaza de la clasificación de la Primera RFEF. El equipo de Fredi Álvarez recupera al central Jaime Vázquez y vuelve a contar con el delantero Luis Bilbao para intentar superar a un Unionistas que se sitúa en los últimos puestos de la tabla.

El filial céltico emprende un nuevo viaje tras el que el mes pasado le llevó a Mérida (2-4), donde inició una racha de victorias que le ha llevado de la cola a la cabeza de la clasificación al ganar también sus dos compromisos consecutivos en casa: ante el Arenas de Getxo (2-0) y el Arenteiro (2-1).

Unionistas, por su parte, suma cuatro derrotas y una victoria; esta última tras ganar en casa al Avilés Industrial (3-2). La semana pasada cayó en Getxo (2-1). Situados en puestos de descenso, los salmantinos llaman a rebato para revertir la situación. Para ello, consideran necesario ganar los tres partidos de casa que les esperan en el mes de octubre.

Fredi Álvarez recupera al zaguero Jaime Vázquez y al delantero Luis Bilbao para una cita en la que no estarán los lesionados Vicente, Ribes, Dela, Somuah y Marcos González.

HORA: 18:30 (hoy).

CAMPO: Reina Sofía.

Vía: Faro de Vigo