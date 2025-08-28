El Fortuna recibirá al Guadalajara el domingo 7 en Barreiro (14 horas)
El Celta Fortuna se enfrentará al Guadalajara en la segunda jornada de la Primera RFEF el domingo 7 de septiembre en Barreiro, a partir de las 14:00 horas. El filial céltico arrancará el campeonato este sábado en Zamora, a las 19:30 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- NOTICIA SPORT: ¡Ofertón formal del Chelsea por Fermín!
- Vía libre para el Barça ante el Rayo
- Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- El Barça informa a la UEFA: Spotify Camp Nou, el estadio elegido
- ¡Fermín, tentado por la oferta del Chelsea!
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente