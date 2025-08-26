El Fortuna, una fábrica de profesionales

El pasado sábado Manu Fer se añadió a la larga lista de jugadores que se han estrenado en el fútbol profesional después de haber pasado por un periodo, más o menos largo, de formación en el Celta Fortuna. El filial funciona en los cuatro años como una gigantesca plataforma de promoción hacia el mundo profesional del que se beneficia el Celta por encima de todo, pero que también catapulta a los futbolistas que no se quedan en Vigo hacia nuevos e ilusionantes destinos. Este fin de semana, al margen de Manu Fer con el primer equipo, hemos podido ver a Lautaro de León o a Gael Alonso marcando en Segunda División para el Andorra. Son solo dos ejemplos de todos los que podemos encontrar porque en estos cuatro años un total de veintinueve jugadores han dado el salto al profesionalismo después del paso por el Celta Fortuna. Cierto es que algunos tuvieron un paso testimonial por el equipo filial y no eran productos autóctonos (Alex Martín, Carrique o el brasileño Fabrizio) pero la mayoría de la relación son futbolistas que se hicieron futbolistas en la cantera viguesa.

Carlos Domínguez

Entre los futbolistas que en estos momentos se han hecho hueco en el primer equipo del primer equipo del Celta está Carlos Domínguez. Lleva ya 57 partidos en Liga a los que hay que sumar 9 más de Copa.

Sergio Carreira

En 2021 dejó el filial del Celta para hacer su estreno profesional en el Mirandés. Tuvo que hacer la mili en diferentes plazas hasta que la pasada temporada encontró hueco en el primer equipo del Celta. A estas alturas ya acumula 128 partidos en el fútbol profesionales repartidos entre Mirandés, Villarreal B, Elche y Celta. En Primera ya ha jugado 27 partidos con la camiseta celeste.

Damián Rodríguez

Otro de los futbolistas a quienes Claudio impulsó tras llegar al primer equipo. El de Ponteareas hizo su carrera en la cantera del Celta y finalmente alcanzó el profesionalismo. 22 partidos jugados por ahora con el Celta.

Yoel Lago

Uno de los últimos en llegar al primer equipo por obra y gracia de sus méritos y de Claudio. El joven central, uno de los tres que mantienen ficha del filial en el primer equipo, aún está en el comienzo de su vida como profesional. Apenas diez partidos lleva en Liga.

Pablo Durán

Una historia tantas veces contada, la del futbolista que llega del fútbol aficionado y acaba por hacer méritos en el filial para que Claudio le dé una oportunidad en el mundo profesional. Ya instalado en su nuevo rol acumula 33 partidos de Liga y 5 de Copa con la camiseta del Celta en la máxima categoría.

Javi Rodríguez

El central es otra de las piezas que en estos últimos años se ha quedado el Celta para el primer equipo. Llegó junto a Claudio en la pasada temporada en la que jugó 36 partidos de Liga (casi todo). Ahora ha añadido los dos que se llevan disputados de esta campaña.

Hugo Sotelo

Otro de los componentes de aquella marea que trajo hace dos años Claudio al primer equipo. Sotelo subió del filial y ya nadie le ha movido de ese sitio. Lleva ya 46 partidos de Liga y otros seis de Copa del Rey con el primer equipo del Celta.

Hugo Álvarez

Fue la bandera del «advenimiento» de Claudio Giráldez al primer equipo del Celta porque su presencia fue la gran novedad de aquel partido tan simbólico en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El día que tal vez cambió la historia del Celta. Aunque ahora mismo está teniendo menos presencia, Hugo Alvarez fue básico en aquella temporada y ahora mismo su hoja de servicios dice que lleva 39 partidos en Primera División y 7 en la Copa del Rey.

Manu Fer

Este fin de semana el central se convirtió en el último en esta lista. Claudio le dio la titularidad en Mallorca para que disputase su primer partido en el fútbol profesional tras haber concluido su paso por el filial. Otro de esos giros de guión a los que el técnico porriñés nos ha acostumbrado. El primero de los muchos que están por venir.

Javi Rueda

El defensa se fue hace un año cedido al Albacete para hacer la «mili» y Claudio se lo ha quedado en el primer equipo. Ya ha hecho su estreno esta temporada (con gol) aunque era su segundo partido en la máxima categoría. En el Albacete jugó 31 partidos en Segunda.

Miguel Román

Aparece en esta lista aunque es el único de los futbolistas que aún no ha debutado en el fútbol profesional. Pero es por adelantar procedimientos porque es evidente que Claudio no tardará en darle la oportunidad y se añadirá a esta lista.

Jones

Tiene truco su presencia porque es un fichaje que se hizo el año pasado ya desde el fútbol «profesional» noruego para el filial aunque la idea del club es que llegase enseguida al primer equipo. Se fogueó en el filial unos meses y Claudio ya lo ha incorporado a su grupo de trabajo. Disputó el primer partido de la Liga.

Alfon

Aunque no es un producto original de la cantera del Celta, es evidente que Alfon encontró en el filial la plataforma desde la que impulsarse hasta el profesionalismo. Después de un par de cesiones sin suerte, acabó por encontrar su espacio en el primer equipo donde tuvo un papel protagonista en algunos momentos de la temporada. Se fue del Celta después de disputar con la camiseta del equipo vigués 28 partidos en Primera y seis en la Copa del Rey. Hasta entonces apenas había jugado 8 partidos en Segunda División con el Racing de Santander y Albacete. Una idea del cambio que supuso el Celta para él. Ahora mismo espera el momento de ser inscrito con el Sevilla.

Iker Losada

Un futbolista que hizo su estreno en el Celta en aquel partido ante el Real Madrid y que luego tuvo que penar hasta que le llegó una nueva oportunidad. Se fue desde el filial al Racing de Ferrol, pasó por el Betis, se vino cedido al Celta y ahora ha llegado al Levante. En total lleva 25 partidos en Primera División, 42 en Segunda y a ellos hay que añadir 8 en la Copa del Rey y un par de clasificación para la Conference League con los sevillanos.

Gabri Veiga

En 2022 Gabri Veiga aparcó el Celta Fortuna para hacerse un sitio en el primer equipo del Celta y convertirse en la pieza esencial de aquella historia que terminó con la salvación en la última jornada con sus dos goles. Luego la historia es bien sabida. La venta al Al-Ahli, sus dos años en la Liga Árabe y su llegada hace un par de meses al Oporto donde ya ha debutado con el 10. A estas alturas Gabri ya acumula más de 120 partidos en el fútbol profesional repartidos en unos cuantos equipos, varios países e incluso continentes.

Fer López

El joven vigués, el «príncipe» que voló, llegó al primer equipo hace solo unos meses después de haber hecho su vida en la cantera del Celta a excepción de aquella temporada en el Rápido de Bouzas. Su irrupció con el primer equipo a las órdenes de Claudio fue una de las más ilusionantes que se recuerdan por estos lares. Pero llegó el verano, la oferta del Wolverhampton y su venta a la Premier. Se fue de España tras haber jugado con el Celta 17 partidos de Liga y tres de Copa. Ahora ya jugado uno en la Premier con su nuevo equipo.

Miguel Rodríguez

El redondelano es uno de los casos que después del Celta Fortuna y tras comprobar que lo tenía complicado en el primer equipo del Celta (aunque llegó a participar en 26 partidos de Liga y seis de Copa del Rey) acabó por hacerse un hueco en el Utrecht con el que ha firmado un buen contrato. Ya lleva 25 partidos en la Liga holandesa y su carrera esté aún en fase despegue.

Diego Pampín

El lateral zurdo fue uno de los jugadores que el Celta descartó en verano de 2022 y decidió marcharse al Andorra donde acabó por hacerse un hueco y llegar a disputar una centena de partidos en la categoría de plata del fútbol español después de cambiar hace un año de club e instalarse en el Levante. Con los valencianos logró el ascenso a Primera y esta temporada ya ha disputado sus dos primeros partidos con el equipo en la máxima categoría. Comparte equipo con Iker Losada en estos momentos.

Gael Alonso

Después de una larga estancia en el filial del Celta el central vigués se encontró con que la puerta del primer equipo no se abría siempre. Encontró sitio en el fútbol profesional en el Andorra con el que ha jugado los dos primeros partidos de Liga en Segunda División. Y por cierto, este pasado fin de semana se estrenó como goleador en la categoría de plata.

Lautaro de León

Jugando al lado de Gael Alonso en Segunda División también está Lautaro de León, delantero formado en el Celta Fortuna, que hizo pretemporadas con el primer equipo pero que nunca encontró su sitio con los «mayores». Cartagena, Mirándés y Andorra han sido los equipos en los que ha pasado estos años. Lleva 26 partidos en la categoría de plata del fútbol español. Dio un paso atrás al irse al Andorra a Primera RFEF con el que consiguió el ascenso a Segunda. Y este domingo ya marcó.

Tincho Conde

El lateral zurdo del Celta Fortuna en los últimos años, uno de esos futbolistas a quienes se esperaba tal vez en el primer equipo, no encontró su sitio. Se marchó al Castellón a jugar a Segunda División con el que ya ha jugado uno de los partidos de esta temporada.

José Fontán

El de Vilagarcía se fue del Celta hace tres años tras haber jugado 23 partidos en la máxima categoría para iniciar un periplo que le llevó por Holanda (Go Ahead Eagles), el Cartagena en Segunda División y desde 2024 al Arouca portugués. Ahora mismo acumula ya 23 partidos en Primera, 37 en Segunda, 21 en la Liga Holandesa y 32 en Portugal. Este fin de semana, como curiosidad, también marcó.

Raúl Blanco

Es de los que más complicado lo ha tenido desde que cerró su etapa en el Celta Fortuna en 2024. Se fue a la Primera portuguesa para jugar en el Casa Pía (cinco partidos), tuvo una cesión al Racing de Ferrol que no resultó tampoco muy provechosa (14 partidos). Ahora ha salido, tal vez temporalmente, del fútbol profesional ya que ha recalado en el Alcorcón.

Sergio Barcia

También se suma a esta extensa porque en 2023 se desvinculó del Celta para iniciar un periplo que le llevó al Mirandés de Segunda, al Legia de Varsovia en Polonia y hace unos meses a la UD Las Palmas, en la Segunda División, club con el que ya ha jugado esta temporada un partido.

Jordan Holsgrove

Un caso curioso es del escocés porque es cierto que no era un producto de la cantera del Celta, pero que en el Fortuna pudo impulsar su carrera ya que de allí inició un camino que le llevó al fútbol portugués (Paços), al Olympiakos en Grecia y ahora de vuelta al Estoril en Portugal con el que ha empezado jugando la temporada. En la Liga del país vecino ya lleva 69 partidos jugados a los que hay que añadir los 5 que jugó en Primera con el Celta.

Manu Justo

El vigués, sin ser un producto tampoco criado en A Madroa, llegó al filial para coger un poco de aire en su carrera. De ahí salió al Elche, donde no tuvo mucha suerte, el Racing de Ferrol y posteriormente a la Cultura Leonesa con la que ha regresado a la categoría de plata del fútbol español. Con los leoneses ya ha jugado esta campaña pero en su expediente figuran 23 partidos en la categoría de plata.

Fernando Medrano

El lateral madrileño llegó al Celta Fortuna en 2021 y después de dos grandes temporadas con el Fortuna encontró un espacio en Segunda con el Tenerife. El descenso de hace meses le dejaba en una situación delicada pero se ha hecho sitio en el Mirandés con el que ha jugado los dos partidos que se han disputado los dos primeros partidos de Liga.

Thomas Carrique

Un caso más testimonial pero que también sirve como ejemplo de la promoción que algunos jugadores han encontrado en el filial. El jugador de origen francés dejó el Fortuna y ahora ha recalado en el Andorra con el que ha jugado dos partidos en la categoría de plata del fútbol español. Por el camino pasó un año en la Ponferradina.

Fabricio Santos

Sirva casi como anécdota. Pero aquel delantero brasileño llamado Fabricio que jugó un año en el Fortuna saltó en 2022 al Levante en Segunda División y luego regresó a casa donde ha recalado en el Vitoria con el que ya ha jugado en la máxima categoría