El Fortuna cae por la mínima en Cambados ante el Bergantiños

El Celta Fortuna sumó una nueva derrota esta pretemporada en la que la plantilla que dirige Fredi Álvarez ha sufrido una profunda transformación que todavía está sin concluir tras la marcha de Tincho Conde al Castellón y la esperada llegada de Jan Oliveras, de la Roma, como recambio del lateral zurdo ourensano. Ayer, el verdugo fue el Bergantiños, de Segunda Federación, que se impuso a los célticos en el municipal de Burgadáns, en Cambados, por 1-2.

El equipo coruñés se puso pronto en ventaja en el marcador con los goles de Iago Novo, en el minuto 23, y de William, en el 38. Meixús acortó distancias para el filial céltico en el minuto 47. Ya no hubo más sorpresas en ambas porterías.

Con este tropiezo, el Fortuna suma su tercera derrota consecutiva en lo que va de verano, que arrancó con un amistoso ante el Torreense que finalizó en tablas (1-1). A continuación, el equipo celeste cayó por la mínima ante el Coruxo (0-1) y salió derrotado de su nueva visita a Portugal para enfrentarse al Vizela, que impuso por 4-2.

El próximo compromiso amigable que le espera a los de Fredi Álvarez será ante el UD Ourense. El partido se disputará el 13 de agosto a partir de las 20:15 horas en el campo de O Couto. Cuatro días después recibirá al Ourense CF en Vigo.