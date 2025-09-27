El filial defiende la quinta plaza ante el Arenteiro

El Celta Fortuna busca esta tarde frente al Arenteiro, rival de su mismo pelaje, una tercera victoria consecutiva que consolide su posición en puestos de play-off de ascenso (Barreiro, 16.15 horas). El filial celeste y el cuadro ourensano son dos de los mejores equipos que mejor fútbol han practicado en Primera RFEF en los últimos años y su buen arranque liguero les sitúa, sobre el papel, como aspirantes a luchar por el ascenso.

Ambos han empezado con fuerza el presente campeonato, con trayectorias casi idénticas. Los dos suman dos victorias , un empate y una sola derrota. Los de Fredi arrancaron la competición con un empate sin goles en el campo del Zamora y han ganado los dos cómodamente sus dos últimos partidos al Arenas de Getxo (2-0) y el Mérida (2-4) tras ceder su única derrota del curso frente al Guadalajara en la segunda jornada en Barreiro (0-1).

El Arenteiro, mientras, cayó en la jornada inaugural en la cancha del Arenas (2-1), venció consecutivamente en los dos siguientes encuentros al Unionistas de Salamanca (1-0) y al CP Cacereño (0-2) y firmó tablas las pasada jornada en O Espiñedo con el Zamora (0-0). Ambos llegan al partido con 7 puntos, con el conjunto celeste por delante por mejor diferencia de goles, y con la quinta plaza en juego.

Aunque ambas plantillas han sufrido retoques este último verano, pero los precedentes del pasado curso favorecen a los celestes, que se impusieron por 1-2 en O Espiñedo y empataron sin goles con los carballineses en Balaídos.

Para el duelo de esta tarde, Fredi Álvarez cuenta con las bajas por lesión de Quique Ribes , Dela y Vicente, a las que se ha sumado a última hora la del extremo senegalés Bernard Somuah. Desde ayer cuenta también con el alta médica el defensa Jaime Vázquez, aunque el preparador celeste ha decidido no incluirlo en la convocatoria.

Sí ha entrado en la lista de convocados Seyni Mbaye Ndiaye, el central de 20 años que ha alcanzado la internacionalidad absoluta con Senegal, cuya inscripción no se había podido formalizar hasta hace unos días por problemas burocráticos. HORA: 16.15

CAMPO: Barreiro

Vía: Faro de Vigo