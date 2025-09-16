El Femxa Zorka espera el Baxi Ferrol en semifinales
Rosa Ribas
Vigo
Ayer se celebró en el pabellón de A Gándara, en Narón, el sorteo de la fase final de la Copa Galicia Femenina. En esta edición participan los dos equipos de LF Endesa, Baxi Ferrol y Durán Maquinaria Ensino; el Celta Femxa Zorka como equipo de la LF Challenge, el Maristas Coruña como ganador de la eliminatoria que enfrentaba a los equipos de LF 2. Las semifinales se jugarán el viernes. A las 18.30 horas el Ensino se medirá al Maristas. A las 21 horas, el Baxi Ferrol jugará ante el Celta Femxa Zorka. El sábado, la final con los ganadores.
Vía: Faro de Vigo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça